Le club d'Al-Diriyah a annoncé l'engagement d'un nouveau gardien de but, issu de la Coupe du monde 2026 aux États-Unis, au Canada et au Mexique, malgré le recrutement d'un ancien gardien, Amine Al-Boukhari.

Le club d'Al-Diriyah avait annoncé, avant-hier jeudi, l'engagement du gardien Amine Boukhari dans le cadre d'un transfert libre, à l'issue de son contrat avec son ancien club, Al-Fateh.

Environ 24 heures plus tard, le club d'Al-Diriyah a annoncé, via son compte officiel sur le réseau « X », l'engagement d'un nouveau gardien, le Bosnien Nikola Vasilj, dans le cadre d'un transfert libre, à l'issue de son contrat avec son ancien club allemand, St. Pauli.

Vasilj est ainsi devenu la cinquième recrue d'Al-Diriyah lors de l'actuelle période de transferts estivaux, après Amine Al-Boukhari en provenance d'Al-Fateh, Saïd Al-Rabii d'Al-Akhdoud, Hatan Bahbri d'Al-Kholood, et le Sénégalais Clayton Diandy de l'Aris Salonique grec.

Vasilj possède un parcours remarquable, au cours duquel il a joué pour de nombreux clubs bosniens, avant de rejoindre le Nuremberg allemand, le Zorya Louhansk ukrainien, et enfin le St. Pauli, qu'il a conduit à la montée en championnat allemand.

Le joueur de 30 ans était par ailleurs le gardien titulaire de la sélection de Bosnie lors de la Coupe du monde 2026 aux États-Unis, au Canada et au Mexique, et l'a mené à la qualification pour les 32es de finale, mais ses filets ont encaissé 8 buts en 4 matchs, soit une moyenne de deux buts par rencontre.