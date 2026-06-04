Après douze ans d’absence, une footballeuse néerlandaise fait à nouveau la couverture de Playboy : « Je ne me vois pas vraiment comme ça. »

Nathalie den Dekker, 36 ans, devient la première femme du football néerlandais à poser en couverture de Playboy depuis 2014. La compagne du gardien du Fortuna Sittard, Nick Marsman, 35 ans, apparaît cet été dans le numéro spécial Coupe du monde.

À l’approche de la Coupe du monde, le magazine érotique consacre en effet un numéro spécial à l’événement, pour lequel plusieurs anciens footballeurs ont été interviewés.

Elle succède ainsi à Melisa Schaufeli, dernière compagne de footballeur à avoir posé pour le magazine en 2014 ; cette dernière partage la vie de l’ancien international Andy van der Meijde.

Mannequin et ex-Miss Pays-Bas, elle a été élue en 2020 « plus belle femme de footballeur » des Pays-Bas. Un an plus tard, l’Amstellodamoise a épousé Marsman, alors sous contrat avec l’Inter Miami.

Dans une interview accordée au De Telegraaf, Den Dekker précise toutefois qu’elle ne perçoit pas forcément l’étiquette « femme de footballeur » comme un compliment. « Je comprends qu’on l’utilise : dès qu’on l’entend, tout le monde sait immédiatement de quoi il s’agit. Mais je ne me vois pas comme ça. »

« Je suis une femme qui a ses propres ambitions, sa propre carrière et je suis aussi mère. La carrière de Nick occupe une place importante dans notre vie et je suis très fière de mon mari, mais j’ai aussi mon propre chemin », explique le mannequin.

Sereine quant aux réactions, elle ajoute : « Le milieu du football est un univers où l’on se scrute autant positivement que négativement. J’espère que toutes les femmes de footballeurs s’accorderont le droit de faire ce choix, sans se juger mutuellement. D’ailleurs, je reste en contact avec celles de l’époque où Nick jouait au Feyenoord. »