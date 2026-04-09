Après Dick Advocaat, le Feyenoord recrute une autre figure connue pour renforcer son staff

Casper van Eijck fait son retour au Feyenoord pour renforcer l’encadrement médical du club, selon des sources fiables interrogées par 1908.nl.

Malgré une saison difficile, Feyenoord occupe encore la deuxième place de la VriendenLoterij Eredivisie. Le mois dernier, Dick Advocaat a été nommé conseiller pour épauler l’entraîneur Robin van Persie jusqu’à la fin de l’exercice.

Le docteur de 69 ans apportera son expérience pour épauler le staff médical et tenter de mettre un terme à la série de blessures qui touche le club.

Le club est en effet confronté à une série de blessures depuis le début de la saison : Thomas Beelen, Gernot Trauner, Bart Nieuwkoop, Sem Steijn, Leo Sauer, Gijs Smal et Anis Hadj Moussa figurent actuellement sur la liste des joueurs indisponibles.

Van Eijck n’est pas un inconnu au Feyenoord, où il a été médecin du club de 2010 à 2021, avant de se consacrer entièrement à ses recherches sur le cancer du pancréas.

Début 2024, il avait suivi Dick Advocaat à la sélection de Curaçao avant que ce dernier ne quitte ses fonctions pour raisons personnelles ; Van Eijck avait alors lui aussi présenté sa démission.

Comme Advocaat, Van Eijck interviendra uniquement en tant que conseiller : il n’intégrera donc pas à temps plein le staff médical et ne devrait pas prendre place sur le banc de touche.