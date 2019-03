Après Di Francesco, l'AS Roma pourrait se séparer de Monchi ce vendredi

Le directeur sportif du club italien ne devrait pas survivre à l'élimination contre le FC Porto en Ligue des champions.

Jeudi, l'AS Roma a officialisé le licenciement d'Eusebio Di Francesco, le lendemain de l'élimination concédée contre le FC Porto en huitièmes de finale de la Ligue des champions. "L'AS Rome annonce qu'aujourd'hui (hier) Eusebio di Francesco n'est plus l'entraîneur de l'équipe. Le club le remercie pour le travail effectué sur le banc Giallorosso et lui souhaite le meilleur pour l'avenir", avait fait savoir le club dans un communiqué.

Et selon Sky Sport Italia, le désormais ancien entraîneur de la Louve ne devrait pas être le seul à prendre la porte.

En effet, Monchi, le fameux directeur sporif espagnol devrait suivre. ll existerait déjà un accord entre Monchi et Pallotta pour la résiliation consensuelle du contrat et cela pourrait être rendu officiel ce vendredi.



Monchi va quitter Rome avec un bilan positif entre sa gestion et les résultats. Mais les divergences avec Pallotta après l'exonération de Di Francesco devraient entraîner un inévitable adieu.