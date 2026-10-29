Selon Sky, Christoph Spycher, jusqu’ici favori de l’Eintracht Francfort, a décliné l’offre du club hessois mercredi matin. L’ancien capitaine de la SGE est aujourd’hui directeur sportif du BSC Young Boys de Berne.

Outre Spycher, Joti Chatzialexiou, du 1. FC Nuremberg, et Marcel Schäfer, du RB Leipzig, figurent désormais parmi les favoris, selon la même source. D’après Bild, la piste Schäfer serait toutefois désormais écartée, d’autant qu’aucun échange direct n’aurait encore eu lieu avec le dirigeant du club de Leipzig.

Chatzialexiou apparaît donc comme le favori pour prendre la direction sportive du club francfortois. Selon Sky, des discussions ont déjà eu lieu avec le directeur sportif de Nuremberg. Elles auraient été menées par Axel Hellmann, président du directoire de l’Eintracht Francfort, aux côtés de représentants du conseil de surveillance.

Un accord ne serait toutefois pas gratuit pour l’Eintracht : une indemnité de transfert de quelques millions, dans le bas de la fourchette des montants à un chiffre, devrait être versée au club franconien pour libérer Chatzialexiou de son contrat actuel. Nuremberg dément cependant pour l’instant. Interrogé par Bild, le club de deuxième division a nié avoir été contacté par la SGE.

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Markus Krösche a quitté l’Eintracht Francfort à sa demande

Une issue définitive serait néanmoins imminente. Hellmann avait lui-même souligné dès dimanche que le club souhaitait prendre une « décision rapide ». La priorité absolue est de permettre au club d’agir face aux échéances à venir et lors des prochaines périodes de transferts, pendant lesquelles le nouveau responsable devra renforcer l’équipe de manière ciblée. Le conseil de surveillance de l’Eintracht devrait prochainement valider cette nomination.

Cette nécessité de recruter découle du départ de Krösche. L’homme de 46 ans a été déchargé de ses fonctions de directeur sportif à sa demande. Comme l’a annoncé le club hessois, celui-ci a accédé à sa demande d’être relevé immédiatement de ses fonctions. Son contrat, initialement prévu jusqu’au 30 juin 2028, reste en vigueur sous une forme modifiée.

Son départ met fin à une période de plus de trois ans, commencée à l’été 2021 et couronnée par le sacre en Ligue Europa en 2022. Ces derniers temps, Krösche avait toutefois essuyé des critiques au sein du club et dans les médias.

Qu’était-il reproché à Markus Krösche à l’Eintracht Francfort ?

On lui reprochait surtout le recrutement de l’entraîneur Albert Riera la saison précédente, considéré comme une grave erreur. Le déroulement laborieux du dernier mercato estival ainsi que des informations sur l’achat, à titre privé, d’un bien immobilier en Croatie avaient également pesé sur Krösche.

Sur le terrain, malgré ces turbulences au sein du club, l’équipe a récemment montré des signes de progrès : après une victoire 1-0 contre le 1. FC Cologne et une courte défaite 0-1 sur le terrain du Borussia Dortmund, elle s’est qualifiée mardi soir pour le tour suivant de la Coupe grâce à un succès 3-1 face au Hambourg SV.