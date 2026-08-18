« Le natif de Hanovre a marqué ses buts partout où il a joué », se réjouissait West Ham United au début du mois d’août 2024 au sujet du recrutement de Niclas Füllkrug. Tim Steidten, aujourd’hui planificateur d’effectif au 1. FC Cologne, alors directeur technique de West Ham et parfaitement familier de Füllkrug depuis leur passé commun à Brême, avait attiré l’attaquant à Londres.

Presque exactement deux ans plus tard, un constat s’impose : Füllkrug n’a pas marqué partout où il a joué. Le calcul amer pour le club traditionnel anglais relégué en deuxième division : chacun des rares buts de Füllkrug lui a coûté la bagatelle de neuf millions d’euros.

En 2024, 27 millions d’euros d’indemnité de transfert ont été versés d’Angleterre vers Dortmund. Et Füllkrug n’a inscrit que trois buts en 29 apparitions avec West Ham, le dernier remontant à avril 2025. Comme son prêt à l’AC Milan lors de la deuxième moitié de la saison dernière s’est lui aussi soldé par un échec retentissant, Füllkrug s’est soudain retrouvé face au vide absolu. Les Hammers voulaient absolument encore s’en débarrasser cet été malgré un contrat courant jusqu’en 2028, il ne joue absolument aucun rôle dans leur planification et, dans la liste officielle de l’effectif, il figurait récemment même sans numéro de maillot. Son numéro 11 avait déjà été récupéré pendant son prêt à Milan par son collègue en attaque Taty Castellanos.

Cette impasse sur une voie de garage à Londres rend désormais possible, d’un point de vue romantique du football, un vrai coup de tonnerre : Füllkrug retourne au Werder Brême, le club de Bundesliga le prêtant dans un premier temps pour un an. « Nous savons que les deux dernières années ne se sont pas tout à fait déroulées comme il l’avait imaginé, mais nous sommes convaincus qu’il poursuivra sa carrière avec succès au Werder », s’est réjoui Peter Niemeyer, responsable du football professionnel au SVW. Dans le grand Nord, où il avait aussi grandi footballistiquement, Füllkrug était devenu international il y a quelques années. Peut-il désormais y refleurir, et enfin connaître à nouveau des jours meilleurs ?

L’autre question souvent posée ces derniers jours au sujet de Füllkrug est la suivante : comment a-t-on pu en arriver là ? Après tout, Füllkrug était arrivé à West Ham en provenance de la meilleure période de sa carrière et se voyait parfaitement armé pour le meilleur championnat du monde. Après être enfin resté sans blessure, Füllkrug avait d’abord ramené le Werder en Bundesliga à coups de buts avant d’être aussi, en 2022-23, un garant de buts dans l’élite allemande. La récompense avait été des débuts en équipe nationale allemande en novembre 2022 ; peu après, lors de la décevante Coupe du monde au Qatar, Füllkrug avait été l’un des rares points positifs de l’équipe du DFB.

Niclas Füllkrug à l’été 2024 : finale de C1 avec le BVB, super joker avec l’équipe d’Allemagne

Jusqu’à l’été 2024, l’attaquant était devenu incontournable dans le groupe de la sélection, convainquait comme moteur d’ambiance et grâce à un fort ratio de buts, et brillait lors de l’Euro 2024 à domicile comme joker important. La saison précédente, il était le numéro 1 en pointe au Borussia Dortmund, avait disputé la finale de la Ligue des champions avec le BVB et marqué des buts importants sur le chemin jusque-là. Füllkrug, démarrant tard, alors épargné par les blessures, semblait encore avoir devant lui plusieurs belles années.

Getty Images

Vu de l’extérieur, son départ de Dortmund après seulement un an était plutôt surprenant. Certes, le BVB avait recruté en 2024 un concurrent de renom avec Serhou Guirassy, mais l’entraîneur de l’époque, Nuri Sahin, aurait malgré tout volontiers conservé Füllkrug, selon les informations. Pour les dirigeants du Borussia, c’est avant tout l’aspect économique qui plaidait en faveur d’un nouveau départ du joueur aux 24 sélections. Après tout, West Ham offrait 27 millions d’euros, soit dix millions de plus que ce que Dortmund avait lui-même versé à Brême douze mois plus tôt. Une plus-value de transfert accueillie avec plaisir.

En réalité, selon l’attente générale, le style de jeu physiquement robuste de Füllkrug aurait dû bien coller à la Premier League. Que cela n’ait finalement pas été le cas, il l’a lui-même reconnu en février dans un entretien accordé à kicker, expliquant qu’à West Ham, il avait eu « peu de ballons touchés dans et autour de la surface ». « Et c’est précisément là que réside principalement ma force. »

Il faut aussi dire que Füllkrug a connu énormément de malchance avec les blessures après son transfert en Premier League. D’abord, c’est son tendon d’Achille qui l’a gêné et tenu éloigné des terrains pendant des mois ; puis, seulement un mois après son retour, une blessure à la cuisse l’a de nouveau stoppé. Trouver du rythme était donc tout simplement impossible lors de sa première saison à West Ham. La deuxième année devait être meilleure, et elle l’a d’abord été. Du moins pendant les sept premières journées, qu’il a pu enchaîner sans blessure, sans toutefois convaincre. Une nouvelle blessure a suivi, avant qu’un départ ne se dessine longuement à l’approche du passage de 2025 à 2026.

Le prêt de Niclas Füllkrug à Milan commence de manière prometteuse, puis tourne à la déception

Füllkrug voulait prendre un nouveau départ dans un autre championnat, dans un autre environnement. Il avait certes souligné que la perspective de la Coupe du monde n’était pas déterminante, mais le rêve de participer au Mondial a sûrement quand même joué un petit rôle lorsqu’il a rejoint l’AC Milan en prêt au début du mois de janvier.

« Je sens que le jeu me convient nettement mieux qu’en Premier League », a déclaré Füllkrug après ses premières apparitions en Serie A. « The Fußballgott has arrived », a écrit Milan sur X, lorsque Füllkrug a inscrit mi-janvier le but de la victoire 1-0 contre Lecce seulement trois minutes après son entrée en jeu. « Bien sûr, nous savons quel attaquant incroyable est Füllkrug. Il l’a prouvé par le passé. Il apporte à notre équipe des qualités très importantes », a salué le passeur décisif Alexis Saelemaekers.

Auprès des supporters milanais, Füllkrug bénéficiait d’un capital sympathie tout particulier parce qu’il avait inscrit ce but en or contre Lecce avec un orteil cassé. « Je suis Allemand, nous sommes forts, nous pouvons gérer la douleur », a-t-il lancé en riant, avant d’insister : « Je ne veux manquer aucun match de l’AC Milan. » Sa popularité à San Siro a ainsi grimpé très rapidement, et le directeur sportif du DFB, Rudi Völler, a en outre laissé entrevoir fin janvier l’espoir d’une place dans la liste pour la Coupe du monde : « Il joue nettement plus qu’à West Ham, cela nous profite aussi », a déclaré Völler dans la Gazzetta dello Sport.

Aujourd’hui, nous savons que ni une participation de Füllkrug à la Coupe du monde ni un avenir réussi à Milan ne se sont concrétisés. Son but contre Lecce est resté son seul sous le maillot milanais, et il n’a jamais dépassé le rôle de joker. L’ancien sélectionneur Julian Nagelsmann n’a pas emmené Füllkrug à la Coupe du monde et les Rossoneri n’ont pas levé l’option d’achat, alors que celle-ci n’était apparemment que d’environ cinq millions d’euros.

Niclas Füllkrug en quête d’un club : c’était compliqué

Il a donc dû retourner dans un premier temps à West Ham, où il a toutefois justement été largement ignoré. Et la recherche d’un nouveau club a, elle aussi, visiblement été difficile pour l’ancien grand espoir de l’équipe du DFB.

Ce qui a d’une certaine manière du sens, puisque Füllkrug a désormais atteint un âge avancé pour un footballeur, percevait récemment un salaire copieux d’environ 4,5 millions d’euros par an et sort tout simplement de deux saisons à oublier. En additionnant les matches en club et en sélection, Füllkrug n’a inscrit que cinq buts en 52 apparitions au cours des deux dernières années.

Getty

Pas vraiment des arguments qui rendaient Füllkrug particulièrement attractif sur le marché des transferts. Comme il estimait que le style de football en Serie A convenait assez bien à son jeu, un transfert définitif en Italie semblait logique. C’est aussi ce que laissaient entendre les spéculations sur de potentiels nouveaux employeurs : la Lazio Rome et la Fiorentina auraient tâté le terrain de manière informelle, tandis qu’avec le Venezia FC, Füllkrug se serait même déjà entendu sur un contrat de trois ans. Mais selon Bild , le promu de Serie A aurait jugé trop élevée l’indemnité réclamée par West Ham, raison pour laquelle Venise a repris ses distances.

Retour au Werder Brême : Niclas Füllkrug mise sur l’effet romantique

Cinq millions d’euros étaient le prix demandé par les Hammers pour Füllkrug selon Sky. Un montant peut-être encore dans les cordes de certains clubs de Bundesliga, qui auraient continué à surveiller la situation du numéro 9 malgré les deux dernières années compliquées. Contrairement à certains articles de presse affirmant le contraire, Füllkrug était récemment au moins largement réintégré à l’entraînement collectif de West Ham, et sa condition physique est au rendez-vous. Cela aussi a certainement joué un rôle dans la concrétisation de ce retour romantique à Brême.

Selon Sky , Füllkrug renonce pour cela à de l’argent, car le Werder ne peut pas lui verser les deux millions d’euros par an qu’il aurait encore touchés après la relégation à West Ham. Mais le SVW avait-il vraiment un besoin urgent d’un avant-centre ? Après tout, le Suisse ayant participé à la Coupe du monde Cedric Itten est déjà arrivé avec un profil similaire d’attaquant puissant, et derrière lui, les deux jeunes talents Kenny Quetant, nouvelle recrue, et Salim Musah, issu du centre, attendent leur chance. Mais selon les informations, l’entraîneur de Brême Daniel Thioune envisage aussi un système avec deux vrais attaquants, ce qui finit malgré tout par donner du sens à un retour de Füllkrug.

Les attentes autour du Weserstadion seront en tout cas élevées. Füllkrug peut-il, là où il est particulièrement aimé, là où il avait déjà fait passer sa carrière à un niveau supérieur, y parvenir encore une fois à 33 ans ? Et peut-être à nouveau jouer un rôle à l’avenir en sélection sous les ordres du nouveau sélectionneur Jürgen Klopp ?

Autant de questions auxquelles les prochains mois apporteront des réponses. Une seule chose est sûre pour l’instant : à Brême, Füllkrug a déjà marqué ses buts.