« Le natif de Hanovre a marqué ses buts partout où il a joué », s’enthousiasmait West Ham United début août 2024 à propos de la signature de Niclas Füllkrug. Tim Steidten, aujourd’hui planificateur de l’effectif au 1. FC Cologne, alors directeur technique de West Ham et très familier de Füllkrug grâce à leur passé commun à Brême, avait attiré l’attaquant à Londres.

Près de deux ans plus tard, il faut constater une chose : Füllkrug n’a pas marqué ses buts partout où il a joué. Le bilan amer pour le club traditionnel anglais relégué en deuxième division : chacun des rares buts de Füllkrug lui a coûté la coquette somme de neuf millions d’euros.

En 2024, 27 millions d’euros d’indemnité de transfert ont été versés de l’Angleterre à Dortmund. Et Füllkrug n’a inscrit que trois buts en 29 apparitions avec West Ham, le dernier remontant à avril 2025. Comme son prêt à l’AC Milan lors de la seconde moitié de la saison passée s’est lui aussi soldé par un échec retentissant, Füllkrug s’est soudain retrouvé face au néant absolu. Les Hammers voulaient absolument s’en séparer dès cet été malgré un contrat courant jusqu’en 2028, il ne joue aucun rôle dans leurs plans et, dernièrement, il figurait même sans numéro de maillot sur la liste officielle de l’effectif. Son numéro 11 avait déjà été récupéré pendant son prêt à Milan par son collègue en attaque Taty Castellanos.

Vu sous l’angle du romantisme footballistique, cette impasse à Londres ouvre désormais la porte à un véritable coup de tonnerre : Füllkrug va vraisemblablement faire son retour au Werder Brême, le club de Bundesliga devant, selon les médias, d’abord l’emprunter pour un an. Dans le grand nord, où il avait aussi grandi en tant que footballeur, Füllkrug était devenu international il y a quelques années. Peut-il y retrouver son éclat, enfin revivre des jours meilleurs ?

L’autre question souvent posée autour de Füllkrug ces derniers jours est la suivante : comment en est-on arrivé là ? Après tout, Füllkrug avait rejoint West Ham au sortir de la meilleure période de sa carrière et se sentait parfaitement armé pour le meilleur championnat du monde. Après être enfin resté épargné par les blessures, Füllkrug avait d’abord propulsé le Werder vers la Bundesliga, puis s’était montré un véritable garant de buts dans l’élite allemande en 2022-23. La récompense avait été ses débuts en équipe d’Allemagne en novembre 2022 ; peu après, lors de la décevante Coupe du monde au Qatar, Füllkrug avait été l’une des rares éclaircies de la sélection du DFB.

Niclas Füllkrug à l’été 2024 : finale de C1 avec le BVB, super joker avec l’équipe d’Allemagne

Jusqu’à l’été 2024, l’attaquant faisait dès lors partie des incontournables de l’effectif de la Mannschaft, convainquait par son rôle de garant de la bonne humeur et par son excellente efficacité, et s’était illustré comme un joker important lors de l’Euro 2024 à domicile. La saison précédente, il était l’attaquant numéro 1 du Borussia Dortmund, avait disputé la finale de la Ligue des champions avec le BVB et marqué des buts importants sur la route jusque-là. Füllkrug, éclos sur le tard et alors épargné par les blessures, semblait encore avoir plusieurs belles années devant lui.

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Vu de l’extérieur, son départ de Dortmund après seulement un an avait de quoi surprendre. Certes, le BVB avait recruté en 2024 avec Serhou Guirassy un concurrent de renom, mais l’entraîneur de l’époque, Nuri Sahin, aurait malgré tout volontiers conservé Füllkrug. Pour les dirigeants du Borussia, c’est avant tout la logique économique qui plaidait en faveur d’un nouveau transfert du joueur aux 24 sélections. Après tout, West Ham offrait 27 millions d’euros, soit dix millions de plus que ce que Dortmund avait lui-même versé à Brême douze mois plus tôt. Une plus-value sur transfert bonne à prendre.

En théorie, et c’était l’attente unanime, le style de jeu physiquement robuste de Füllkrug aurait dû bien coller à la Premier League. Le fait que cela n’ait finalement pas été le cas, il l’a lui-même reconnu en février dans un entretien accordé à kicker, expliquant avoir eu à West Ham « peu de ballons touchés dans la surface et autour ». « Et c’est justement là que réside principalement ma force. »

Il faut aussi rappeler une chose : après son transfert en Premier League, Füllkrug a connu énormément de malchance avec les blessures. D’abord, c’est son tendon d’Achille qui l’a gêné et l’a tenu éloigné des terrains pendant des mois ; puis, un mois seulement après son retour, une blessure à la cuisse l’a de nouveau stoppé. Impossible, dans ces conditions, de trouver du rythme lors de sa première saison à West Ham. Tout devait aller mieux lors de la deuxième année, et cela a d’abord été le cas. Du moins pendant les sept premières journées, qu’il a pu disputer sans blessure, sans toutefois convaincre. Une nouvelle blessure a suivi, avant qu’un départ ne se dessine longuement au tournant de l’année, entre 2025 et 2026.

Le prêt de Niclas Füllkrug à Milan débute de manière prometteuse, puis tourne à la déception

Füllkrug voulait relancer sa carrière dans un autre championnat, dans un autre environnement. Certes, il a souligné que la perspective de la Coupe du monde n’avait pas été décisive, mais le rêve de participer au Mondial a assurément joué un petit rôle lorsqu’il a rejoint l’AC Milan en prêt début janvier.

« Je sens que ce jeu me convient nettement mieux qu’en Premier League », déclarait Füllkrug après ses premières apparitions en Serie A. « The Fußballgott has arrived », écrivait Milan sur X, lorsque Füllkrug a marqué à la mi-janvier le but victorieux du 1-0 contre Lecce seulement trois minutes après son entrée en jeu. « Bien sûr, nous savons quel attaquant incroyable est Füllkrug. Il l’a prouvé par le passé. Il apporte à notre équipe des qualités très importantes », saluait Alexis Saelemaekers, passeur décisif sur l’action.

Auprès des supporters milanais, Füllkrug avait une cote toute particulière, car il avait inscrit ce but en or contre Lecce avec un orteil cassé. « Je suis Allemand, nous sommes forts, nous savons supporter la douleur », disait-il en riant, avant d’ajouter : « Je ne veux manquer aucun match de l’AC Milan. » Sa popularité à San Siro a alors grimpé en flèche, et le directeur sportif du DFB, Rudi Völler, avait en outre laissé entrevoir fin janvier l’espoir d’une place dans le groupe pour la Coupe du monde : « Il joue nettement plus qu’à West Ham, et cela nous profite aussi », déclarait Völler dans la Gazzetta dello Sport.

Aujourd’hui, nous savons que ni une participation de Füllkrug à la Coupe du monde ni un avenir réussi à Milan ne se sont concrétisés. Son but contre Lecce est resté le seul sous le maillot milanais, et il n’a jamais dépassé le rôle de joker. L’ex-sélectionneur Julian Nagelsmann n’a pas emmené Füllkrug à la Coupe du monde - et les Rossoneri n’ont pas levé l’option d’achat, alors que celle-ci n’était visiblement que d’environ cinq millions d’euros.

Niclas Füllkrug en quête d’un club : ce fut compliqué

Il a donc d’abord dû revenir à West Ham, où il a toutefois été largement ignoré. Et la recherche d’un nouveau club s’est manifestement révélée difficile pour l’ancien grand espoir de l’équipe du DFB.

Ce qui a d’ailleurs une certaine logique : Füllkrug a désormais atteint un âge avancé pour un footballeur, percevait dernièrement un salaire confortable de 4,5 millions d’euros par an selon toute vraisemblance, et sort surtout de deux saisons à oublier. En additionnant ses matches en club et en sélection, Füllkrug n’a inscrit que cinq buts en 52 apparitions au cours des deux dernières années.

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Pas vraiment des arguments qui rendaient Füllkrug particulièrement intéressant sur le marché des transferts. Puisqu’il estimait que le style de football en Serie A convenait plutôt bien à son jeu, un transfert définitif en Italie semblait logique. C’est aussi ce que laissaient entendre les spéculations sur de potentiels nouveaux employeurs : la Lazio Rome et la Fiorentina auraient pris des renseignements de manière informelle, tandis qu’avec le FC Venise, Füllkrug se serait même déjà entendu sur un contrat de trois ans. Mais selon Bild , le promu de Serie A aurait jugé l’indemnité demandée par West Ham trop élevée, raison pour laquelle Venise a finalement pris ses distances.

Retour au Werder Brême : Niclas Füllkrug mise sur l’effet romantique

Cinq millions d’euros, c’est le prix réclamé par les Hammers pour Füllkrug selon Sky. Un montant peut-être encore envisageable pour certains clubs de Bundesliga, qui auraient continué à surveiller la situation du numéro 9 malgré les deux dernières années compliquées. Contrairement à certaines informations de presse, Füllkrug aurait récemment au moins été largement réintégré à l’entraînement collectif de West Ham, et sa condition physique est bonne. Cela aussi a certainement joué un rôle dans la concrétisation de ce retour romantique à Brême.

Selon Sky , Füllkrug renonce pour cela à de l’argent, car le Werder ne peut pas lui verser les deux millions d’euros par an qu’il aurait encore touchés à West Ham après la relégation. Mais le SVW avait-il vraiment un besoin urgent d’un avant-centre ? Après tout, l’international suisse Cedric Itten, participant à la Coupe du monde, est déjà arrivé avec un profil similaire de buteur puissant, tandis que derrière lui, la recrue Kenny Quetant et le produit du centre Salim Musah attendent leur chance. Mais : selon les informations disponibles, l’entraîneur de Brême Daniel Thioune envisagerait aussi un système avec deux vrais attaquants, ce qui rendrait finalement ce retour de Füllkrug plutôt cohérent.

Les attentes autour du Weserstadion seront en tout cas élevées. Füllkrug peut-il, là où il est particulièrement aimé, là où il a déjà fait franchir un cap à sa carrière, y parvenir une nouvelle fois à 33 ans ? Et, à l’avenir, rejouer éventuellement un rôle en sélection sous les ordres du nouveau sélectionneur Jürgen Klopp ?

Des questions auxquelles les prochains mois apporteront des réponses. Une seule chose est sûre pour le moment : à Brême, Füllkrug a déjà marqué ses buts.