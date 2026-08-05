Après deux ans : Zamalek rapproche le bourreau d'Al-Hilal d'un retour en championnat saoudien

Le bourreau d'Al Hilal s'est rapproché d'un retour dans le championnat saoudien lors de l'actuel mercato estival, deux ans seulement après l'avoir quitté, à cause du club égyptien du Zamalek.

Le nom de l'entraîneur serbe Vuk Rasovic a été associé à la barre technique du Zamalek pour la saison prochaine, en remplacement de Moatamed Gamal, avant que le club blanc ne fasse machine arrière et décide de conserver son entraîneur égyptien.

Le journal saoudien « Arriyadiyah » a indiqué que Rasovic avait déjà clos le dossier de l'entraînement du Zamalek pour la saison prochaine et commencé à étudier les autres offres qui lui ont été présentées afin de choisir la meilleure d'entre elles.

Le journal a précisé que l'entraîneur serbe hésite entre deux offres, l'une du championnat saoudien Roshn League et l'autre du championnat qatari, et qu'il devrait trancher définitivement dans les prochaines heures.

Dans le même temps, Rasovic a refusé certaines autres offres saoudiennes, invoquant le manque de clarté des projets sportifs de ces clubs et le fait qu'ils ne lui accordaient pas les prérogatives techniques dont il a besoin.

Rasovic n'est pas un inconnu du championnat saoudien, puisqu'il a entraîné Al Faisaly lors de la saison 2017-2018, avant de vivre son expérience la plus marquante avec Al Feiha entre 2021 et 2024.

Le plus grand exploit de l'entraîneur serbe en Arabie saoudite fut de remporter la Coupe du Serviteur des Deux Saintes Mosquées en 2022, après une victoire aux tirs au but contre Al Hilal en finale, à la suite d'un match nul 1-1 dans le temps réglementaire.

Après la fin de son aventure avec Al Feiha, Rasovic est retourné travailler dans le championnat émirati, où il avait déjà entraîné les clubs d'Al Dhafra et d'Al Wahda, mais cette fois avec le club de Kalba, où il est resté jusqu'en février dernier.