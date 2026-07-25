Xavi Simons, la star de Tottenham, a brisé le silence au sujet de son départ du Barça en 2019 et de son transfert au Paris Saint-Germain.

Formé à l'académie de la Masia, Simons était l'un des talents les plus prometteurs du secteur des jeunes du club catalan, mais après une décennie complète sous le maillot du Barça, il a choisi de rejoindre Paris.

Sept ans plus tard, avant le coup d'envoi de sa deuxième saison avec Tottenham, Xavi Simons a décidé de livrer sa version des faits, affirmant que son départ était dû au fait que le Barça avait préféré accorder sa confiance à d'autres joueurs.

Le journal « Sport » a rapporté les déclarations de Simons au podcast The Sports Agents, dans lesquelles il a affirmé : « Il était clair dès le départ qu'ils ne croyaient pas en moi. À l'époque, j'avais décidé de ne pas m'exprimer, car je me concentrais uniquement sur ce que je faisais sur le terrain. »

Il a poursuivi : « Ils m'ont dit qu'ils avaient un autre groupe de joueurs en qui ils avaient confiance, et qu'ils voulaient me proposer un contrat, mais que je ne faisais pas partie des joueurs qui constituaient une véritable partie du projet. »

Il a ajouté : « Pour moi, la décision était claire. À l'époque, les gens ne savaient pas ce qui s'était réellement passé en coulisses ; ils avaient seulement des opinions fondées sur ce qu'ils avaient entendu, car des histoires circulaient prétendant que j'étais parti pour l'argent. »

Il a enchaîné : « Est-ce que cela m'a fait mal ? Bien sûr. J'avais passé toute ma vie là-bas, j'avais traversé différentes situations, j'avais tout vécu au sein de ce club, toute mon enfance s'était déroulée là-bas. »

Il a souligné : « J'aime le Barça, et c'est pourquoi la propagation de ce récit m'a blessé, et a blessé ma famille également, parce que ce n'était pas vrai. »

Simons a expliqué que la vérité était plus simple que ne l'imaginaient beaucoup de gens : « La vérité était simple, à l'époque ils préféraient d'autres joueurs. Et pour moi, c'était une bonne chose, car Paris disposait déjà d'un immense projet. »

Il a précisé : « Je m'entraînais à Paris, à l'âge de 16 ans, aux côtés des meilleurs joueurs du monde. Cela ne nécessitait pas beaucoup de réflexion, la décision était facile. Le Barça n'avait pas confiance en moi, et c'est pourquoi mon choix était évident. »

Au sujet de son expérience à Paris, il a commenté : « Neymar était le plus proche de moi, et il m'a dit : si tu as besoin de quoi que ce soit, appelle-moi, envoie-moi un message ou viens chez moi et on réglera l'affaire. Je lui serai éternellement reconnaissant. Car, en plus d'être mon idole, je peux aujourd'hui le considérer comme un ami. »

Dans le même long entretien, Xavi Simons a également parlé des premiers mois de sa convalescence après sa grave blessure — une rupture des ligaments croisés — qu'il a subie fin avril et qui a entraîné son absence à la Coupe du monde 2026.

Il a déclaré : « Les deux premiers jours ont été extrêmement durs. La première chose à laquelle j'ai pensé, c'était la Coupe du monde, et j'ai demandé aux arbitres de me laisser essayer de me relever une dernière fois. J'ai senti mon genou se déboîter puis se remettre en place, et c'est là que j'ai réalisé que quelque chose de grave s'était produit. »

Il a ajouté : « Et lorsqu'ils m'ont confirmé qu'il s'agissait du pire scénario possible, j'ai eu l'impression que le monde entier s'effondrait sur ma tête. »

Il a conclu : « Je me suis dit que je ne devais pas me mettre trop de pression sur les épaules. Je m'améliore de jour en jour, et c'est quelque chose qui me rend extrêmement heureux. »