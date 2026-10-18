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Brighton & Hove Albion v Crystal Palace FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Karim Malim
Traduit par

Après des années d'attente : la star de Brighton fait revivre l'arme dévastatrice de Rooney en Premier League

D. Gomez
Brighton vs Crystal Palace
Brighton
Crystal Palace
Premier League
W. Rooney
Paraguay
Angleterre

Un but transcontinental

Dans une action à couper le souffle, le Paraguayen Diego Gómez, joueur de Brighton, a expédié une frappe depuis le milieu de terrain qui a terminé au fond des filets de Crystal Palace, ce dimanche, dans le cadre de la septième journée de la Premier League anglaise.

Le but est survenu à la septième minute, après que Gómez a profité de la position avancée du gardien Walter Benítez pour décocher une frappe exceptionnelle de loin, qui a surpris le portier et fini sa course dans les filets.

Selon le réseau de statistiques "Opta", le but a été inscrit d'une distance de 51 mètres, devenant ainsi le plus lointain en Premier League anglaise depuis celui de Wayne Rooney sous le maillot d'Everton face à West Ham, en novembre 2017, d'une distance de 58 mètres.

#
PVNDBPA+/-PtsForme
1
Manchester CityManchester CityMCI
7700197+1221
V
V
V
V
V
2
BrightonBrightonBHA
7511235+1816
V
V
V
V
N
3
ArsenalArsenalARS
7511105+516
N
V
D
V
V
4
ChelseaChelseaCHE
74121713+413
V
V
D
N
D
5
LiverpoolLiverpoolLIV
733198+112
V
D
V
N
V
6
BrentfordBrentfordBRE
7241138+510
D
N
V
N
N
7
LeedsLeedsLEE
724196+310
N
D
N
V
N
8
EvertonEvertonEVE
724187+110
D
N
V
N
N
9
HullHullHUL
723287+19
D
N
D
N
N
10
IpswichIpswichIPS
73041115-49
D
V
D
V
D
11
NewcastleNewcastleNEW
72231014-48
D
D
V
D
N
12
Aston VillaAston VillaAVL
7223711-48
V
N
V
D
N
13
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
7142101007
N
N
N
D
N
14
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
7214917-87
D
V
N
D
V
15
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
713358-36
N
D
D
V
N
16
BournemouthBournemouthBOU
7133913-46
V
D
D
N
N
17
CoventryCoventryCOV
6204511-66
V
V
D
D
D
18
FulhamFulhamFUL
7124710-35
V
D
N
N
D
19
SunderlandSunderlandSUN
7115614-84
D
D
D
D
N
20
TottenhamTottenhamTOT
603339-63
N
D
N
N
D
Ligue des Champions
Coupe de l'UEFA
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