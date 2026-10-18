Dans une action à couper le souffle, le Paraguayen Diego Gómez, joueur de Brighton, a expédié une frappe depuis le milieu de terrain qui a terminé au fond des filets de Crystal Palace, ce dimanche, dans le cadre de la septième journée de la Premier League anglaise.

Le but est survenu à la septième minute, après que Gómez a profité de la position avancée du gardien Walter Benítez pour décocher une frappe exceptionnelle de loin, qui a surpris le portier et fini sa course dans les filets.

Selon le réseau de statistiques "Opta", le but a été inscrit d'une distance de 51 mètres, devenant ainsi le plus lointain en Premier League anglaise depuis celui de Wayne Rooney sous le maillot d'Everton face à West Ham, en novembre 2017, d'une distance de 58 mètres.