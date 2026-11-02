Après des années d'attente et d'échecs, Zverev écrit l'histoire et s'empare du trône du tennis mondial

L'Allemand Alexander Zverev a réalisé un exploit historique en prenant la tête du classement mondial des joueurs de tennis professionnels, devenant le trentième joueur à atteindre le sommet du classement de l'Association des joueurs de tennis professionnels (ATP), et le deuxième Allemand après Boris Becker, à l'issue d'une saison exceptionnelle au cours de laquelle il a remporté les deux premiers grands titres de sa carrière, à Roland-Garros et à l'US Open en 2026.

À compter du lundi 2 novembre, Zverev a ravi la première place à l'Italien Jannik Sinner, après avoir assuré son ascension au sommet grâce à sa qualification pour les quarts de finale du tournoi de Vienne, mettant ainsi fin à des années d'attente, lui qui était resté proche de la tête sans parvenir à l'atteindre, malgré son accession précédente à la deuxième place.

L'ascension de Zverev intervient à un moment où la lutte pour le sommet du tennis mondial a connu de profonds bouleversements, après des années de domination du trio Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic, puis l'émergence d'une nouvelle génération menée par Alcaraz et Sinner.

Zverev, Daniil Medvedev, Andrey Rublev, Dominic Thiem et Stefanos Tsitsipas figuraient parmi les joueurs les plus en vue de cette génération qui cherchait à s'imposer parmi les grands.

Bien que Zverev possédât 24 titres avant le début de la saison actuelle, les tournois du Grand Chelem sont restés le plus grand obstacle de sa carrière, après trois finales perdues, face à Dominic Thiem à l'US Open 2020, à Carlos Alcaraz à Roland-Garros 2024, et à Jannik Sinner à l'Open d'Australie 2025.

Sa carrière a également été marquée par des accomplissements notables, notamment la médaille d'or des Jeux olympiques de Tokyo 2020, deux titres au Masters de fin de saison de l'ATP et sept titres en Masters 1000.

La blessure à la cheville qu'il a subie en demi-finale de Roland-Garros 2022 face à Rafael Nadal a constitué l'une des étapes les plus difficiles de sa carrière, après qu'il a été contraint d'abandonner le match, l'éloignant des courts pendant plus de six mois. Et malgré son retour à la compétition, il a continué à rechercher le grand titre qui le placerait parmi les champions de ce sport.

Après avoir assuré son accession à la tête du classement, Zverev a déclaré : « C'est quelque chose de très particulier. Me sentir au sommet du monde est tout simplement extraordinaire. C'est différent de remporter un tournoi ou un titre, mais c'est un sentiment très spécial de savoir que la première place figurera à côté de ton nom lors de la publication du nouveau classement. »

Une saison exceptionnelle

Zverev a entamé la saison en atteignant les demi-finales de l'Open d'Australie, avant de se rapprocher d'un nouvel exploit à Roland-Garros, profitant de l'absence d'Alcaraz en raison d'une blessure au poignet, et de l'élimination de Sinner dès le deuxième tour face à l'Argentin Juan Manuel Cerúndolo.

L'Allemand a su saisir cette opportunité de la meilleure des manières et a remporté le titre du tournoi français pour la première fois de sa carrière, après avoir battu l'Italien Flavio Cobolli en finale, décrochant ainsi son premier titre dans l'un des quatre tournois majeurs et mettant un terme à des années d'échecs lors des rendez-vous décisifs.

Zverev a ensuite atteint la finale de Wimbledon, mais s'est incliné face à Sinner, avant de revenir en force à l'US Open, où il a remporté son deuxième grand titre de l'année, après sa victoire sur l'Américain Ben Shelton en finale, confirmant ainsi que son exploit à Paris n'était pas une simple exception.

Avec l'éloignement de Sinner de la compétition en fin de saison en raison d'une blessure, et le recul d'Alcaraz dans la course au classement, les chances de Zverev d'atteindre la première place se sont accrues, avant qu'il n'officialise le tout grâce à sa qualification pour les quarts de finale du tournoi de Vienne.

Un exploit historique à 29 ans

Zverev a pris la tête du classement mondial à l'âge de 29 ans et 6 mois, devenant le deuxième joueur le plus âgé à atteindre la première place pour la première fois, après l'Australien John Newcombe, qui avait réalisé cet exploit à l'âge de trente ans en 1974.

L'Allemand avait atteint la deuxième place pour la première fois il y a plus de quatre ans, mais il lui aura fallu une saison exceptionnelle et les deux premiers grands titres de sa carrière pour détrôner Sinner du sommet et rejoindre la liste restreinte des joueurs ayant pris la tête du classement de l'ATP, laquelle compte, parmi les joueurs de la génération actuelle, Sinner, Alcaraz, Novak Djokovic et Daniil Medvedev.

Avec cet exploit, Zverev tourne une longue page d'échecs et de blessures, et passe du statut de joueur en quête des grands titres à celui de numéro un mondial, devenant le deuxième Allemand à réaliser cet exploit après Boris Becker, qui avait atteint le sommet pour la première fois en 1991.