Dans un événement exceptionnel, Lionel Messi s'apprête à faire son retour en Espagne, non pas pour affronter le Real Madrid, mais pour rencontrer en face à face la communauté éducative espagnole, au Palais des Sports de la ville d'Oviedo, dans le nord du pays.

Cette visite tant attendue s'inscrit dans le cadre de la remise à Messi du prix Princesse des Asturies du sport 2026, la plus haute distinction sportive et culturelle d'Espagne, qu'il a obtenue le 3 juin dernier, devenant ainsi le premier footballeur de l'histoire à recevoir ce prix à titre individuel depuis sa création en 1987.

Le journal argentin « ole » a précisé que la rencontre ne sera pas une simple cérémonie protocolaire, mais une conférence et un événement pédagogique destinés avant tout aux enfants et aux jeunes, dans le cadre du programme culturel « Semaine des prix », ouvert gratuitement au public.

La rencontre aura pour thème central le projet « Le jeu du numéro 10 », une initiative éducative novatrice lancée par la Fondation Princesse des Asturies et inspirée de la personnalité même de Messi. Dans ce cadre, il a été demandé aux élèves des écoles de la région, et sur la base de déclarations antérieures de la star argentine, d'imaginer une manière nouvelle et innovante de jouer au football au sein de leurs écoles, dans une tentative de relier les valeurs du sport à la créativité et à l'éducation.

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Le jury du prix avait décerné cette distinction à Messi en reconnaissance de « son talent éblouissant et de son parcours sportif exceptionnel », saluant également « son action caritative assidue et continue en faveur de l'amélioration de l'accès des enfants les plus défavorisés à l'éducation et aux soins de santé ». Le jury a aussi souligné son comportement exemplaire sur le terrain, sa constance, son humilité et son engagement envers l'équipe en tant que champion du monde avec l'Argentine en 2022.

Avec cette distinction, la Pulga rejoint une liste de légendes mondiales ayant déjà reçu le prix, comme la légende du tennis Serena Williams, le marathonien Eliud Kipchoge, la légende de l'athlétisme Carl Lewis et les deux stars du basketball espagnol Pau et Marc Gasol.



