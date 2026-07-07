Après des adieux douloureux, le Premier ministre portugais a adressé un message émouvant à Cristiano Ronaldo

Le rideau est officiellement tombé sur le parcours en Coupe du monde de la star portugaise Cristiano Ronaldo, après l'élimination de son équipe nationale de la phase finale de la Coupe du monde 2026, suite à sa défaite face à l'Espagne sur le score de 1-0, hier soir lundi, lors des huitièmes de finale.

Cette défaite a anéanti le rêve du buteur historique, âgé de 41 ans, de soulever enfin le Saint Graal du football. « El Don » a d’ailleurs confirmé immédiatement après la rencontre qu’il s’agissait de sa dernière apparition en Coupe du monde.

Son palmarès, pourtant garni de tous les titres majeurs, restera donc privé de la Coupe du monde, qu’il espérait soulever lors de cette sixième et dernière participation.

Son meilleur parcours reste la quatrième place obtenue en 2006 ; il a ensuite été stoppé en huitièmes en 2010 et 2018, en quarts en 2022, et avait même été éliminé dès la phase de groupes en 2014.

Après cette élimination douloureuse, le Premier ministre portugais Luís Montenegro a rendu hommage à l’icône nationale, saluant son influence considérable et durable sur le football portugais au cours des deux dernières décennies, selon le site « Foot Mercato ».

Dans une déclaration officielle, le chef du gouvernement a affirmé que la star, cinq fois lauréate du Ballon d’or, resterait à jamais un symbole majeur et un leader inspirant, la qualifiant de « plus grande icône de l’histoire du Portugal ». Cet hommage a été salué par le joueur et ses supporters à travers le monde, malgré l’amertume de cet adieu.

Rappelons qu’il a conquis trois titres avec la Seleção, dont l’Euro 2016, ainsi que deux Ligue des nations.