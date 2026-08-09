Environ cinq mois après sa blessure à la hanche, l’ailier gauche de 17 ans est entré en jeu samedi en seconde période lors du match de Regionalliga de la réserve munichoise face au relégué de 3. Liga, le 1. FC Schweinfurt 05. Mike n’a toutefois plus réussi à faire la différence, et la rencontre s’est terminée sur un score de 1-1. Pour l’équipe du nouvel entraîneur principal Dante, il s’agissait du premier point pris cette saison après deux défaites pour commencer.

Mike s’était blessé en mars lors d’une séance d’entraînement, souffrant d’une grave blessure musculaire à la hanche gauche, et avait ensuite été indisponible. Depuis la mi-juillet, il a repris l’entraînement collectif normal et a récemment également pris part au stage de préparation des professionnels au Tegernsee. Mike a toutefois fait l’impasse sur la tournée en Asie. À la place, il s’est entraîné avec la réserve de Dante afin de préparer son retour sans efforts inutiles.

FC Bayern : Maycon Cardozo s’est mis en évidence

Mike est considéré comme l’un des plus grands talents du FC Bayern. L’été dernier, il a été intégré chez les professionnels en même temps que Lennart Karl, mais il a eu besoin d’un peu plus de temps d’adaptation que Karl, plus âgé d’environ six mois. Mike a fait ses débuts en Bundesliga lors d’un match contre le Werder Brême en septembre dernier, avant d’enchaîner quatre autres apparitions, puis de subir ce coup d’arrêt en mars.

Après son retour, il est envisageable que Mike soit encore prêté cet été. Récemment, Sky a fait état de nombreux prétendants en Allemagne et à l’étranger.

En son absence, c’est également sur l’aile gauche que Maycon Cardozo, lui aussi âgé de 17 ans, s’est retrouvé sous les projecteurs. L’entraîneur Vincent Kompany serait à ce point séduit par l’évolution du Brésilien durant la préparation qu’il ne devrait finalement pas être prêté, contrairement à ce qui était initialement prévu. Cardozo pourrait au contraire bénéficier d’autres opportunités de jeu avec les professionnels.