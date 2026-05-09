Selon Johan Inan de l’Algemeen Dagblad, l’Ajax ne prolongera pas le contrat d’Oleksandr Zinchenko. Le latéral gauche de 29 ans, arrivé en janvier sous un bail court, ne restera donc pas au club au-delà de la saison en cours.

L’aventure de l’Ukrainien à l’Ajax se résumera ainsi à seulement vingt minutes de jeu officiel. Entré en jeu lors de la rencontre à domicile contre Fortuna Sittard (4-1) en février, il s’était immédiatement blessé au genou, subissant une lésion grave.

Un véritable double coup dur, sportif et financier : l’Ajax avait déboursé 1,5 million d’euros pour le recruter auprès d’Arsenal. Une collaboration plus longue était d’ailleurs exclue dès le départ, le salaire du joueur dépassant largement le nouveau plafond salarial du club.

Le directeur technique Jordi Cruijff a donc tranché, confirme l’AD : « L’Ajax lui a déjà fait ses adieux ».

Le club a également déjà fait ses adieux au gardien Vítězslav Jaros. Prêté par Liverpool, le portier tchèque de 24 ans s’est gravement blessé au genou lors d’un entraînement en février.

Aucune option d’achat n’avait été prévue dans le contrat de prêt, ce qui signifie que le Tchèque retourne à Liverpool. Jaros a disputé 26 matchs sous le maillot ajacide.

Jordi Cruijff examine désormais les dossiers de Wout Weghorst et Takehiro Tomiyasu, dont le contrat expire aussi cet été. Ils peuvent donc négocier avec d’autres clubs, mais une prolongation à Amsterdam n’est pas encore totalement exclue.