Parfois, un grand joueur n’a pas tant besoin d’un nouveau titre que d’une sortie à la hauteur de son talent. Cristiano Ronaldo, qui a écrit l’une des plus belles pages de l’histoire du Portugal, a vécu l’un des moments les plus cruels de sa carrière lors de l’élimination en huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026, battu 1-0 par l’Espagne.

Le quintuple Ballon d’Or avait annoncé avant le tournoi que cette édition serait sa dernière Coupe du monde, sans pour autant évoquer un retrait de la sélection, comme s’il laissait la porte entrouverte à un ultime chapitre encore à écrire.

Au moment où la Seleção quittait la Coupe du monde, Jorge Jesus prenait les rênes de l’équipe nationale. L’homme qui a exaucé le vœu de Ronaldo à Al-Nassr sera-t-il celui qui lui offrira des adieux internationaux dignes de son statut ?

Jésus, celui qui a réalisé le rêve à Al-Nassr

Les deux hommes se connaissent bien : Jesus a dirigé le capitaine des « Marins » pendant une saison à Al-Nassr, en Arabie saoudite, et a concrétisé l’objectif de Ronaldo en remportant le championnat Roshen.

Un sacre qui, aux yeux de Ronaldo, valait bien plus qu’un simple championnat national : la démonstration qu’il pouvait encore emmener un groupe vers le titre malgré son âge. Jésus a su valoriser l’expérience de la star et lui offrir un cadre lui permettant d’exprimer tout son potentiel.

Du coup, la nomination de Jesus à la tête de la sélection lui évite de démarrer une nouvelle étape avec un inconnu : le technicien connaît ses capacités, ses limites et ce qu’il peut encore apporter sur le terrain.

Le coup de théâtre qui a tout changé

Ronaldo espérait que ce Mondial soit le dernier grand rendez-vous de sa carrière internationale, concluant son parcours en sélection d’une manière digne d’une légende qui a porté le maillot portugais pendant plus de vingt ans. Mais l’élimination face à l’Espagne a anéanti ce rêve et laissé planer de nombreux points d’interrogation sur son avenir.

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Après la rencontre, l’atmosphère tranchait nettement avec les précédents revers : chacun sentait que la dernière chance de Ronaldo en Coupe du monde s’était évanouie, et que le calendrier international lui réservait désormais peu de nouvelles opportunités.

Néanmoins, son refus d’annoncer sa retraite internationale témoigne d’une volonté d’achever quelque chose : un dernier tournoi ou, tout simplement, une sortie plus sereine et couronnée de succès avec la Seleção.

Jésus lui offrira-t-il une fin de carrière idéale ?

Les atouts de Jesus ne se limitent pas à son expérience d’entraîneur, mais s’étendent à sa capacité à gérer les grandes stars et à faire face à la pression. Dès son premier jour, l’entraîneur portugais a clairement indiqué que le nom à lui seul ne garantissait pas une place dans l’équipe, mais il a également souligné que la qualité était le véritable critère, et que Ronaldo était toujours capable d’apporter sa contribution s’il était au meilleur de sa forme.

Cet équilibre pourrait bien constituer la clé de la prochaine phase : Jesus n’a pas à prouver la valeur de Ronaldo, mais il doit l’utiliser de façon à servir les intérêts de la sélection tout en offrant au joueur la possibilité de terminer sa carrière en beauté.

Avec l’Euro et d’autres échéances internationales en ligne de mire, Ronaldo pourrait trouver en Jesus le technicien capable de reconstruire l’équipe autour d’un mélange d’expérience et de jeunesse, et de lui confier un rôle adapté à sa phase actuelle, plutôt que de compter sur lui comme quelques années auparavant.

S’il ne pourra pas ramener le Portugal au niveau de la dernière Coupe du monde, Jesus dispose d’une occasion rare d’écrire un dernier chapitre différent dans la carrière du plus grand joueur portugais de l’histoire.