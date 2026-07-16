Après cette défaite cuisante, la Fédération anglaise de football a tranché le sort de Tuchel

La Fédération anglaise de football a officialisé le départ de son sélectionneur allemand, Thomas Tuchel, après l’élimination en demi-finale de la Coupe du monde 2026 face à l’Argentine (2-1), mercredi dernier.

Les Three Lions menaient pourtant grâce à Anthony Gordon (55^e) jusqu’à la fin du match, avant que l’Argentine ne renverse la vapeur en inscrivant deux buts tardifs par Enzo Fernández (85^e) et Lautaro Martínez (90^e+2).

Tuchel a essuyé de vives critiques de la part des médias et des supporters pour avoir encaissé ces deux buts dans les dernières minutes, qui ont anéanti les espoirs des « Trois Lions » d’atteindre la finale de la Coupe du monde pour la première fois depuis 1966.

Les Three Lions défieront la France dimanche matin pour la troisième place, tandis que l’Argentine affrontera l’Espagne en finale.

Selon le Daily Mail, la Fédération anglaise maintient toutefois son soutien à Thomas Tuchel malgré cette élimination décevante.

Certains observateurs estiment toutefois que l’Allemand, sous contrat jusqu’à l’Euro 2028, pourrait devoir lutter pour conserver son poste après cette élimination douloureuse.

La Fédération anglaise lui maintient toutefois sa confiance et l’ancien coach de Chelsea et du Bayern Munich restera en poste s’il le désire.

De son côté, Tuchel a réaffirmé après la rencontre face à l’Argentine sa volonté de mener l’équipe d’Angleterre au Championnat d’Europe dans deux ans, après avoir prolongé son contrat en février dernier.







