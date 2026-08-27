À 24 heures du lancement de la Bundesliga, la conférence de presse du Bayern Munich est passée d'un sujet sur Stuttgart à un sujet sur la santé d'une seule star, Jamal Musiala.

Les chutes répétées et effrayantes lors des matches amicaux, ainsi que l'aveu choquant de crises nerveuses, ont mis le Bayern en état d'alerte. Et maintenant, Vincent Kompany délivre un message rassurant attendu depuis longtemps.

Vincent Kompany, l'entraîneur du Bayern Munich, a mis fin à l'état d'attente qu'ont vécu les supporters du club bavarois au sujet de leur première star, Jamal Musiala.

Le tenant du titre se prépare à ouvrir sa nouvelle saison en championnat d'Allemagne demain soir, vendredi, par un test difficile face à Stuttgart, au début de son parcours pour conserver le bouclier.

La scène où l'on a vu Musiala (23 ans) s'évanouir lors des matches amicaux contre Leipzig et Heidenheim avait déclenché une vague d'inquiétude, avant que le joueur lui-même ne décide de briser le silence et de révéler qu'il souffrait de crises nerveuses soudaines, assurant que la chose était traitable et qu'il reviendrait rapidement.

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Lors de la conférence de présentation du match, Kompany a déclaré sur un ton rassurant : « Jamal s'est entraîné avec nous aujourd'hui et son état est globalement bon, mais il est impossible qu'il soit prêt pour le match de demain. »

L'entraîneur belge a insisté sur le fait que le club ne prendrait aucun risque avec sa star, précisant que le protocole de son retour est désormais entièrement entre les mains des médecins.

Il a expliqué : « La situation est sous contrôle, Jamal a l'habitude d'ajuster ses doses de traitement, et son retour sera progressif et au moment que déterminera le staff médical compétent. Le plus important, c'est qu'il va bien maintenant. »