« Après Ceballos, l’Ajax s’intéresse à nouveau à un joueur du Real Madrid »

L’Ajax suit de près Jesús Fortea, jeune latéral droit de 19 ans appartenant au Real Madrid Castilla, selon les informations de l’expert en transferts Matteo Moretto.

Le directeur technique Jordi Cruijff, qui suit également d’autres pistes, notamment à Barcelone où il a assisté à une rencontre du Barça Atlètic, multiplie les pistes pour renforcer l’effectif ajacide.

Selon Moretto, l’Ajax s’est également renseigné sur Fortea, considéré comme un talent prometteur à Madrid. Le défenseur droit a disputé quinze matches de championnat cette saison avec le Castilla, qui évolue en troisième division espagnole. Il a également acquis de l’expérience en UEFA Youth League.

S’il n’a pas encore découvert l’équipe première du Real Madrid, il a toutefois été plusieurs fois intégré au groupe professionnel. Transfermarkt évalue son indemnité de transfert à trois millions d’euros.

L’Ajax n’est toutefois pas seul sur le coup : le Bayer Leverkusen, le Sporting Portugal et Como ont aussi pris des renseignements, annonçant une concurrence acharnée pour les Amstellodamois.

Outre Fortea, un autre Madrilène intéresserait fortement l’Ajax : Dani Ceballos. Selon Moretto, des pourparlers ont déjà été engagés avec le club. Le milieu de terrain, qui semble sur le point de quitter la capitale espagnole en fin de saison, pourrait ainsi rejoindre Amsterdam.

Blessé, le milieu de terrain de 29 ans n’entre plus dans les plans du club merengue. Sous contrat jusqu’en milieu d’année 2027, sa valeur est estimée à huit millions d’euros par Transfermarkt.