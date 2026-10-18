Ángel Torres, le président de Getafe, a ouvert la porte à un éventuel recrutement de Sergio Ramos, ancien capitaine du Real Madrid, dans une opération qui pourrait le réunir à nouveau avec son ancien coéquipier Dani Carvajal, arrivé récemment au club, même si le renforcement de l'axe central de la défense ne constitue pas une priorité pour le club à l'heure actuelle.

Torres a déclaré, dans des propos accordés à l'émission "Tablero Deportivo" sur les ondes de "Radio Nacional de España", qu'il avait eu des discussions avec René Ramos, le frère et agent du défenseur espagnol, afin d'étudier la possibilité de boucler l'opération, assurant que le club est prêt à examiner le dossier si les conditions sont réunies.

Le président de Getafe a précisé que l'entraîneur José Bordalás privilégie actuellement le renforcement des ailes, le groupe comptant déjà 6 joueurs au poste de défenseur, ce qui fait du recrutement de Ramos une option différée plutôt qu'une nécessité urgente.

Torres a déclaré : "Ce n'est pas un poste que j'ai besoin de renforcer maintenant, l'entraîneur a réclamé des ailiers, mais il n'est pas encore trop tard, et Ramos figure parmi les options d'avenir".

Il a ajouté que l'idée de recruter le défenseur chevronné est évoquée depuis un certain temps, indiquant qu'elle pourrait être réexaminée lors du mercato hivernal de janvier prochain, si le club décide de renforcer sa ligne défensive.

Ramos attend son retour sur les terrains

Âgé de 40 ans, Sergio Ramos est toujours à la recherche d'un nouveau club, après avoir mis un terme à son aventure avec Monterrey au Mexique à la fin de l'année 2025. Son dernier match officiel l'a opposé à Toluca, en demi-finale du tournoi d'Apertura, le 6 décembre, une rencontre perdue par son équipe sur le score de (3-2).

Un transfert à Getafe pourrait offrir au défenseur espagnol l'occasion de retrouver les pelouses espagnoles et de rejouer aux côtés de Carvajal, avec qui il a évolué durant leurs années au Real Madrid, avant que le latéral droit n'entame une nouvelle aventure avec le club madrilène jusqu'au 30 juin 2027.