Après Carrick : la guillotine des licenciements emporte la tête d'un nouvel entraîneur en Premier League

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Crystal Palace a officiellement annoncé le limogeage de son entraîneur français Pierre Sage de son poste, quelques mois après sa prise de fonctions, en raison du recul des résultats de l'équipe en Premier League et de son échec à réaliser le départ attendu lors de la saison actuelle.

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Le club de Crystal Palace a officiellement annoncé le limogeage de son entraîneur français Pierre Sage de ses fonctions, quelques mois seulement après sa prise de poste, en raison du recul des résultats de l'équipe en Premier League anglaise et de son échec à réaliser le démarrage attendu lors de la saison en cours.

Le club londonien a déclaré dans un communiqué officiel ce jeudi : « Crystal Palace confirme que Pierre Sage a quitté son poste d'entraîneur. »

La décision est intervenue après une série de résultats négatifs qui ont placé l'avenir de l'entraîneur français en jeu, puisqu'il n'a remporté que deux victoires en 10 matchs de Premier League anglaise, contre cinq défaites, se retrouvant incapable d'apporter l'amélioration requise dans les performances et les résultats de l'équipe.

Le départ de l'entraîneur de Crystal Palace intervient quelques heures après la décision de la direction de Manchester United de limoger l'entraîneur anglais Michael Carrick.

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La dernière défaite face à Liverpool sur le score de 3-1 au stade de Crystal Palace a constitué un coup dur pour la situation de Sage, d'autant plus que l'équipe a reculé à la dernière place du classement, s'éloignant ainsi de l'image que la direction aspirait à présenter depuis le début de la saison.

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Les difficultés de Crystal Palace ne se sont pas arrêtées aux compétitions de la Premier League, l'équipe ayant également rencontré des problèmes en Ligue Europa, après n'avoir récolté que cinq points lors de ses quatre premiers matchs, un bilan qui ne lui a pas offert la stabilité requise pour poursuivre son parcours continental avec confiance.

Sage avait pris en main l'entraînement de Crystal Palace après avoir décidé de quitter Lens, à la recherche d'une nouvelle opportunité en Premier League anglaise et pour vivre une expérience différente dans sa carrière d'entraîneur, mais les résultats ne l'ont pas aidé à s'installer durablement au sein du club londonien.

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Avec l'enchaînement des défaites et l'absence d'indices clairs d'une amélioration des performances, les pressions se sont accrues sur l'entraîneur français, au moment où la direction attendait de l'équipe qu'elle retrouve son équilibre et qu'elle rivalise de meilleure manière sur les plans national et continental.

Selon les rapports, Sage n'a pas réussi à bâtir une dynamique forte au sein de l'équipe ni à en faire assez pour convaincre les responsables du club de sa capacité à changer le cap, poussant finalement la direction à mettre un terme à leur collaboration et à ouvrir une nouvelle page à la recherche d'un entraîneur capable de sauver la saison.

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Crystal Palace a d'ores et déjà commencé à étudier plusieurs noms pressentis pour succéder à l'entraîneur français, et Thomas Frank figure parmi les options les plus en vue, aux côtés de Sean Dyche, qui possède une grande expérience dans la gestion des équipes menacées de relégation de la Premier League anglaise.

Dyche possède un palmarès remarquable dans ce type de défis, après avoir mené Burnley à la montée en Premier League anglaise à deux reprises et avoir réussi à maintenir sa présence parmi les grands durant six saisons consécutives, tout en parvenant à sauver Everton de la relégation lors de son expérience avec l'équipe.

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Ainsi s'achève rapidement l'aventure anglaise de Pierre Sage, après avoir quitté Lens à la recherche d'une occasion de prouver ses capacités en Premier League, mais sans parvenir à obtenir les résultats qui lui auraient garanti de continuer, Crystal Palace entamant désormais la quête d'un nouvel entraîneur pour remettre l'équipe sur le droit chemin.