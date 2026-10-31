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FC Bayern München v Borussia Dortmund - Bundesliga 2026/27Getty Images Sport
Oliver Maywurm
Traduit par

« Après ça, ils pourront demander à l’entraîneur » : Niko Kovac apporte des précisions sur une allusion sensible de Nico Schlotterbeck après BVB-Bayern

Bundesliga
Bayern Munich vs Borussia Dortmund
Bayern Munich
Borussia Dortmund
N. Kovac
N. Schlotterbeck

Évoquant la défense à quatre après le match nul du Borussia Dortmund sur la pelouse du Bayern Munich (2-2), samedi soir, Nico Schlotterbeck est revenu sur la dernière séance d’entraînement avant le match, apparemment mouvementée, qui avait eu lieu la veille.

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Interrogé par Sky sur le fait que le BVB avait disputé le choc à Munich avec une défense à quatre, à la surprise générale, plutôt qu'avec sa défense à trois habituelle, Schlotterbeck a d'abord répondu : « L'entraîneur a discuté avec Waldi (Waldemar Anton, ndlr) et moi pour savoir ce que nous en pensions. Pour moi, ce n'est pas une question de système, mais d'intensité, de plaisir de jouer et d'envie de gagner les duels. »

Joane Gadou, habituellement placé à droite dans la défense à trois, avait évolué au poste d'arrière droit face au FCB et avait « très bien joué », selon Schlotterbeck. Le capitaine du BVB a ensuite révélé : « La dernière séance d'entraînement n'a pas été la meilleure. Vous pourrez poser la question à l'entraîneur. »

C'est ce qu'a fait Sky peu après. L'entraîneur du Borussia Dortmund, Niko Kovac, a expliqué : « Hier, nous avons travaillé la défense à quatre et répété certaines situations. Je n'étais pas entièrement satisfait. » Sans vouloir entrer dans les détails, il a ajouté avec légèreté : « Mais, la plupart du temps, le match se passe mieux quand la dernière séance d'entraînement ne s'est pas très bien déroulée. Les gars jouent avec une défense à quatre en sélection, ce n'est pas nouveau. »

Le BVB arrache un point en fin de match sur le terrain du Bayern Munich

Sur le côté gauche de la défense à quatre, Daniel Svensson avait assuré le travail défensif. Maximilian Beier, attendu comme deuxième piston compte tenu du système habituellement utilisé par Dortmund sous Kovac, a occupé l'aile droite dans un rôle plus offensif à l'Allianz Arena.

FC Bayern München v Borussia Dortmund - Bundesliga 2026/27Getty Images
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Dortmund s'est d'abord retrouvé mené à la 38e minute, lorsque Konrad Laimer a ouvert le score pour le FCB. La joie suscitée par l'égalisation de Serhou Guirassy à 1-1 après une heure de jeu a été de courte durée : Dayot Upamecano a marqué peu après pour redonner l'avantage au Bayern. Mais un but tardif du joker Fabio Silva a fixé le score à 2-2 et permis au BVB de repartir avec un point.

Kovac était surtout très satisfait de la combativité de son équipe : « Je crois que mes joueurs ont parcouru deux kilomètres de plus que le Bayern aujourd'hui. C'est indispensable à ce niveau pour être encore là dans les 15 dernières minutes, quand un match se décide. Mes joueurs sont en pleine forme », a déclaré le Croate.

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