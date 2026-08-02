Après Brozovic : Al-Nassr va-t-il laisser filer la découverte de Jesus ?

Al-Nassr ne s'est pas encore remis des conséquences du départ du Croate Marcelo Brozovic, alors que de nouvelles informations relient l'un de ses joueurs les plus en vue à un transfert vers l'Europe, à un moment sensible qui précède le début de la nouvelle saison.

Et tandis que les supporters attendent toujours un renfort au milieu de terrain après la perte de Brozovic, le nom du Brésilien Angelo Gabriel a émergé sur le marché des transferts, dans un climat de crainte de voir le club perdre un autre élément qui a prouvé sa valeur ces derniers mois.

Selon le journal « Asharq Al-Awsat », le Brésilien Angelo Gabriel n'est pas proposé au départ durant l'actuel mercato estival, malgré l'intérêt manifesté par le club turc de Beşiktaş pour le recruter, et ce en raison du besoin qu'a Al-Nassr de ses services, ainsi que du maintien des restrictions imposées au club à la suite du contrôle financier et du fait qu'il n'a pas encore obtenu l'autorisation de conclure de nouvelles transactions.

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Le journal a ajouté que la direction d'Al-Nassr continue de travailler pour clore le dossier de l'interdiction et lever les restrictions imposées sur l'enregistrement des joueurs, en vue d'obtenir le feu vert pour finaliser un certain nombre de transferts, dont notamment le recrutement du milieu de terrain portugais Samu Costa, en plus de finaliser les démarches de renouvellement du contrat d'Abdulrahman Ghareeb, et ce avant la fin du stage de préparation et le retour de l'équipe à Riyad.

Il apparaît que l'attachement d'Al-Nassr à Angelo n'est pas seulement lié à la difficulté de le remplacer à l'heure actuelle, mais aussi à ce que le joueur a montré récemment, puisqu'il est devenu l'une des principales découvertes de l'entraîneur portugais Jorge Jesus, qui l'a repositionné dans un nouveau rôle au sein du milieu de terrain, le faisant apparaître sous un tout autre jour.

Après avoir été cantonné au banc des remplaçants en raison de son utilisation au poste d'ailier, il a réussi à afficher un niveau remarquable qui a fait de lui l'un des éléments les plus importants de l'équipe, ce qui explique le refus du club de s'en séparer pour le moment.