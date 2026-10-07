Dans un événement exceptionnel, Lionel Messi s'apprête à faire son retour en Espagne, non pas pour affronter le Real Madrid, mais pour rencontrer en face à face la communauté éducative espagnole, au palais des sports de la ville d'Oviedo, dans le nord du pays.

Cette visite tant attendue s'inscrit dans le cadre de la remise à Messi du prix Princesse des Asturies du sport pour l'année 2026, la plus haute distinction sportive et culturelle d'Espagne, qu'il a obtenue le 3 juin dernier, devenant ainsi le premier footballeur de l'histoire à recevoir ce prix à titre individuel depuis sa création en 1987.

Le journal argentin « ole » a précisé que la rencontre ne sera pas une simple célébration protocolaire, mais une conférence et un événement éducatif destiné en premier lieu aux enfants et aux jeunes, dans le cadre du programme culturel « Semaine des prix », ouvert gratuitement au public.

La rencontre aura pour thème central le projet « Le jeu du numéro 10 », l'initiative éducative innovante lancée par la Fondation Princesse des Asturies et inspirée de la personnalité de Messi lui-même. Dans ce cadre, il a été demandé aux élèves des écoles de la région, en s'appuyant sur de précédentes déclarations de la star argentine, d'imaginer une manière nouvelle et novatrice de jouer au football au sein de leurs écoles, dans une tentative de relier les valeurs du sport à la créativité et à l'éducation.

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Le jury du prix avait décerné ce titre à Messi en reconnaissance de « son talent éblouissant et de son parcours sportif exceptionnel », saluant également « son action caritative acharnée et continue en faveur du renforcement des chances des enfants les plus défavorisés d'accéder à l'éducation et aux soins de santé ». Il a aussi souligné son comportement exemplaire sur le terrain, sa constance, son humilité et son engagement envers l'équipe en tant que champion du monde avec l'Argentine en 2022.

Avec cette distinction, la Pulga rejoint la liste des légendes mondiales qui ont déjà remporté le prix, telles que la légende du tennis Serena Williams, le marathonien Eliud Kipchoge, la légende de l'athlétisme Carl Lewis, et les deux stars du basket-ball espagnol Pau et Marc Gasol.



