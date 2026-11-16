Après avoir terrassé l'Espagne, Kane prévient : « Nous remporterons l'Euro et la Coupe du monde »

L'Angleterre avait quelque chose à prouver, après avoir terminé à la troisième place de la Coupe du monde cet été, puis s'être inclinée 3-2 face à l'Espagne à Wembley en septembre. Mais cette fois, elle a tenu bon, malgré l'expulsion d'Elliot Anderson en seconde période, mettant ainsi fin à la série de 43 matchs sans défaite de l'Espagne.
Avant le coup d'envoi, Unai Simón, capitaine espagnol de substitution, a brandi le trophée de la Coupe du monde devant le public madrilène, une scène qui, de l'aveu même de Kane, a donné aux joueurs anglais une motivation supplémentaire pour imposer leur loi dans cette rencontre.
Après la rencontre, Kane a déclaré, dans des propos relayés par Sky Sports : « Ce que nous avons vu (la célébration espagnole) nous a rendus encore plus affamés de victoires. Cela nous a donné la motivation pour nous dire : très bien, quatre mois se sont écoulés, mais nous sommes l'équipe qui va poursuivre sa route pour devenir le prochain champion d'Europe et du monde. »
Il a ajouté : « Nous devons encore le prouver, bien sûr, il nous reste un long chemin à parcourir. Mais des soirées comme celle-ci ne feront que renforcer notre confiance dans les capacités de l'équipe. »
Il a poursuivi : « Cette victoire montre ce que nous faisons. Parler de nos ambitions est une chose, mais quand on le démontre face à la meilleure équipe du monde, cela devient une véritable récompense. »
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Avant de développer : « Nous ne sommes pas une équipe qui veut reculer. Nous voulons continuer à avancer et montrer quel type d'équipe nous sommes lorsque nous évoluons à notre meilleur niveau, en jouant à un rythme élevé, avec un pressing haut, en récupérant le ballon, en courant dans le dos de la défense adverse et en jouant les contre-attaques. »
À propos de la rencontre, il a déclaré : « Nous étions difficiles à arrêter pendant les 60 premières minutes. Ensuite, durant les 30 dernières minutes, il faut s'appuyer sur l'expérience acquise à l'Azteca (face au Mexique lors du Mondial) et dans ce genre de matchs. »
Il a continué : « Je parlais avec Declan Rice sur le terrain et je lui ai dit que nous avions connu des situations plus difficiles que celle-ci, et c'est ce que nous avons prouvé. »
Et de conclure : « Il n'y a pas eu énormément d'occasions. James Trafford a réalisé quelques arrêts superbes, notamment le double arrêt dans les dernières minutes, mais quand on parvient à conserver son avantage face à l'Espagne à l'extérieur, en jouant à dix, cela montre la force mentale de l'équipe. »
L'Angleterre a signé l'une de ses plus belles victoires de ces dernières années en dominant l'Espagne 3-2 sur ses terres, hier soir, dimanche 15 novembre 2026, au stade Metropolitano de Madrid, lors de la dernière journée du groupe 3 de la Ligue A de la Ligue des nations.
Sur le terrain, la sélection de Thomas Tuchel a livré une prestation solide et a réussi à imposer son style aux locaux. Kane a ouvert le score sur penalty à la 45e minute, portant son total à 93 buts en sélection, avant qu'Ezri Konsa ne double la mise à la 53e minute, puis que Ben White n'aggrave le score quatre minutes plus tard seulement.
Mais le match a basculé de manière spectaculaire à la 63e minute, lorsqu'Elliot Anderson a été expulsé pour avoir fait trébucher Lamine Yamal, offrant à l'Espagne un penalty transformé par Mikel Oyarzabal pour réduire l'écart. Dix minutes plus tard, Nico Williams a inscrit le deuxième but espagnol, enflammant les dernières minutes sous une pression espagnole constante.
L'Angleterre a eu besoin d'une grande résistance défensive et du brio de son gardien James Trafford, qui a repoussé plusieurs tentatives dangereuses, dont un double arrêt stupéfiant dans les ultimes instants, pour préserver la victoire 3-2 de son pays.