Après avoir terrassé l'Espagne, Kane prévient : « Nous remporterons l'Euro et la Coupe du monde »

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Harry Kane, capitaine de l'Angleterre, a assuré que voir les joueurs espagnols présenter la Coupe du monde devant leurs supporters au Metropolitano avait donné aux Anglais une motivation supplémentaire pour réaliser un grand exploit, lors de leur victoire 3-2 face aux champions du monde.

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L'Angleterre avait quelque chose à prouver, après avoir terminé à la troisième place de la Coupe du monde cet été, puis s'être inclinée 3-2 face à l'Espagne à Wembley en septembre. Mais cette fois, elle a tenu bon, malgré l'expulsion d'Elliot Anderson en seconde période, mettant ainsi fin à la série de 43 matchs sans défaite de l'Espagne.

Avant le coup d'envoi, Unai Simón, capitaine espagnol de substitution, a brandi le trophée de la Coupe du monde devant le public madrilène, une scène qui, de l'aveu même de Kane, a donné aux joueurs anglais une motivation supplémentaire pour imposer leur loi dans cette rencontre.

Après la rencontre, Kane a déclaré, dans des propos relayés par Sky Sports : « Ce que nous avons vu (la célébration espagnole) nous a rendus encore plus affamés de victoires. Cela nous a donné la motivation pour nous dire : très bien, quatre mois se sont écoulés, mais nous sommes l'équipe qui va poursuivre sa route pour devenir le prochain champion d'Europe et du monde. »

Il a ajouté : « Nous devons encore le prouver, bien sûr, il nous reste un long chemin à parcourir. Mais des soirées comme celle-ci ne feront que renforcer notre confiance dans les capacités de l'équipe. »

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Il a poursuivi : « Cette victoire montre ce que nous faisons. Parler de nos ambitions est une chose, mais quand on le démontre face à la meilleure équipe du monde, cela devient une véritable récompense. »

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Avant de développer : « Nous ne sommes pas une équipe qui veut reculer. Nous voulons continuer à avancer et montrer quel type d'équipe nous sommes lorsque nous évoluons à notre meilleur niveau, en jouant à un rythme élevé, avec un pressing haut, en récupérant le ballon, en courant dans le dos de la défense adverse et en jouant les contre-attaques. »

À propos de la rencontre, il a déclaré : « Nous étions difficiles à arrêter pendant les 60 premières minutes. Ensuite, durant les 30 dernières minutes, il faut s'appuyer sur l'expérience acquise à l'Azteca (face au Mexique lors du Mondial) et dans ce genre de matchs. »

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Il a continué : « Je parlais avec Declan Rice sur le terrain et je lui ai dit que nous avions connu des situations plus difficiles que celle-ci, et c'est ce que nous avons prouvé. »

Et de conclure : « Il n'y a pas eu énormément d'occasions. James Trafford a réalisé quelques arrêts superbes, notamment le double arrêt dans les dernières minutes, mais quand on parvient à conserver son avantage face à l'Espagne à l'extérieur, en jouant à dix, cela montre la force mentale de l'équipe. »

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L'Angleterre a signé l'une de ses plus belles victoires de ces dernières années en dominant l'Espagne 3-2 sur ses terres, hier soir, dimanche 15 novembre 2026, au stade Metropolitano de Madrid, lors de la dernière journée du groupe 3 de la Ligue A de la Ligue des nations.



Sur le terrain, la sélection de Thomas Tuchel a livré une prestation solide et a réussi à imposer son style aux locaux. Kane a ouvert le score sur penalty à la 45e minute, portant son total à 93 buts en sélection, avant qu'Ezri Konsa ne double la mise à la 53e minute, puis que Ben White n'aggrave le score quatre minutes plus tard seulement.

Mais le match a basculé de manière spectaculaire à la 63e minute, lorsqu'Elliot Anderson a été expulsé pour avoir fait trébucher Lamine Yamal, offrant à l'Espagne un penalty transformé par Mikel Oyarzabal pour réduire l'écart. Dix minutes plus tard, Nico Williams a inscrit le deuxième but espagnol, enflammant les dernières minutes sous une pression espagnole constante.

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L'Angleterre a eu besoin d'une grande résistance défensive et du brio de son gardien James Trafford, qui a repoussé plusieurs tentatives dangereuses, dont un double arrêt stupéfiant dans les ultimes instants, pour préserver la victoire 3-2 de son pays.