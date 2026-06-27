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Uruguay v Spain: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Abdelmawgood Samir

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Après avoir terminé en tête de son groupe, l'Espagne se dirige désormais vers la finale

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Des confrontations cruciales attendent la sélection espagnole

L’Espagne termine en tête du groupe H de la Coupe du monde 2026 grâce à sa victoire 1-0 sur l’Uruguay et connaît déjà son chemin théorique jusqu’à la finale, avec stades et dates des prochains tours à élimination directe.

« La Roja » entamera son parcours en seizièmes de finale le 2 juillet au stade SoFi de Los Angeles, où elle affrontera le deuxième du groupe H, qui sera connu après le match Autriche-Algérie prévu dimanche matin.

En cas de qualification pour les huitièmes de finale, la Roja rejoindra Dallas pour affronter, le 6 juillet à la même heure, le vainqueur du match Colombie-Ghana ou Croatie, avec un parcours susceptible d’évoluer si la Colombie bat le Portugal.

En cas de qualification pour les quarts de finale, la sélection ibérique retrouvera la Californie pour un match programmé le 10 juillet à Los Angeles, avec, selon les projections, une possible confrontation face aux États-Unis entraînés par Mauricio Pochettino.

La demi-finale se tiendrait à Dallas le 14 juillet, avec la France comme adversaire potentiel, tandis que la finale est programmée dans le New Jersey le 19 juillet.

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En cas d’élimination en demi-finale, la « Roja » jouerait le match pour la troisième place à Miami le 18 juillet.

Un parcours qui, s’il se concrétise, offrira aux Espagnols un défi progressif : des déplacements à travers trois grands États américains et des duels face à des écoles de jeu variées, le tout pour tenter de raviver les gloires de 2010 et d’ajouter une nouvelle étoile à leur maillot.

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