Après avoir tenu des propos injurieux envers l'islam, l'ancienne star de Valence incite Yamal à boycotter l'équipe nationale espagnole

Les réactions indignées se poursuivent après les chants insultants à l'égard de l'islam lors du match opposant l'Espagne à l'Égypte, mardi dernier, dans le cadre de la préparation à la Coupe du monde.

La police catalane a annoncé l'ouverture d'une enquête sur les chants racistes contre l'islam à Cornellà, que la Fédération espagnole, l'entraîneur de l'équipe Luis de La Fuente, ainsi que la Fédération égyptienne et de nombreuses autres personnalités ont condamnés.

Mohamed Sissoko, qui a joué pour les clubs de Valence et de Levante, a ressenti de la honte, de la douleur et de la tristesse en regardant le match entre l'Espagne et l'Égypte.

Le joueur international malien, ancien joueur de Valence, Levante, Liverpool, de la Juventus et du Paris Saint-Germain, et musulman, n'en croyait pas ses oreilles.

Il a déclaré dans des propos publiés par le journal « AS » : « Ce qui s’est passé n’est pas dans l’intérêt du monde, et certainement pas dans l’intérêt de l’image de l’Espagne non plus. Cela ne peut pas être vrai. J’ai vécu cela en direct en regardant le match, et je le revois maintenant en rediffusion. »

Il a poursuivi : « J’ai vécu en Espagne, et les Espagnols ne sont généralement pas comme ça. Quand on voit ces images, ce n’est pas l’Espagne que nous connaissons. Ou plutôt, ce n’est pas l’Espagne que j’ai connue, car malheureusement, ces gens-là existent bel et bien. J’ai ressenti de la colère en tant que musulman et de la tristesse pour Lamine Yamal. »

Il a poursuivi : « Ça me fait mal de voir un joueur comme Lamine traverser tout ça. L’image que l’Espagne a donnée n’est pas celle que je connais. C’est honteux. Lamine ne méritait pas ce qu’il a vécu. Il a choisi de jouer pour l’Espagne ; il aurait pu choisir de jouer pour le Maroc, mais il a choisi l’Espagne, et l’Espagne compte désormais l’un des meilleurs joueurs du monde. »

Mohamed a ajouté : « Il a néanmoins dû supporter ce qu’il a vécu lors de ce match. Ce n’est ni juste ni logique. C’était regrettable. Si j’étais à la place de Lamine, j’y réfléchirais à deux fois avant de rejouer pour l’Espagne, franchement. »

Il a insisté : « Le match aurait dû être arrêté. Il faut faire quelque chose pour mettre fin à cela, car nous sommes en 2026 et les gens ne peuvent pas se comporter ainsi. La société s’est dégradée. Quand j’étais en Espagne en 2004, je n’avais jamais vu une chose pareille. »

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