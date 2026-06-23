Un joueur participant à la Coupe du monde 2026 attire déjà l’attention des clubs de la Ligue saoudienne, qui envisagent de le recruter lors du prochain mercato estival. Sa performance contre Cristiano Ronaldo et l’équipe du Portugal, battus par la sélection de la République démocratique du Congo (1-1), a convaincu les observateurs.

Les Portugais ont en effet été contraints au match nul 1-1 lors de leur premier test face à la République démocratique du Congo, en ouverture de la phase de groupes.

Entré à la 74^e minute, le milieu de terrain Charles Bickel a contribué à préserver l’égalité au score.

Malgré cette brève apparition, Bekele a attiré l’attention de deux clubs saoudiens, Al-Fayha et Al-Riyad, selon les informations du journaliste Ben Jacobs.

Bickle évolue actuellement à l’Espanyol, club qu’il a rejoint à l’été 2025 en provenance du club italien de Cremonese.

Depuis le début de la saison 2025-2026, il a disputé 26 matchs avec l’Espanyol en Liga et en Coupe du Roi, pour un seul but inscrit.

International congolais depuis 2023 (35 sélections, 1 but, 1 passe décisive), il a auparavant porté les couleurs des équipes de jeunes suisses.

Rappelons que plusieurs médias ont indiqué que divers clubs saoudiens ciblent des joueurs ayant pris part à la Coupe du monde 2026.