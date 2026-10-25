Nico Williams, l'ailier de l'Athletic Bilbao, a mis un terme à la polémique entourant son avenir, en confirmant avoir refusé des offres du FC Barcelone, d'Arsenal et du Paris Saint-Germain, et en insistant sur le fait que sa décision de rester au club basque relevait d'une conviction, au lendemain de la victoire 4-0 face à Getafe, ce dimanche.

Le journal espagnol « Sport » a rapporté que les déclarations du joueur faisaient suite aux propos de son agent, Felix Tainta, qui avait révélé l'existence de négociations avec le FC Barcelone durant l'été 2024, affirmant que la direction de l'Athletic était au courant de ces contacts, malgré son mécontentement face à la manière dont le club catalan avait géré ce dossier.

Tainta a expliqué que les négociations avaient échoué en raison des problèmes du FC Barcelone liés aux règles du fair-play financier, précisant que l'absence de garanties quant à l'enregistrement du joueur et à sa participation l'avait poussé à ne pas prendre de risques pour son avenir.

Nico a réagi à ces déclarations en affirmant : « Felix s'est trompé dans ses propos, les choses ne se sont pas passées ainsi », soulignant que la décision finale concernant son avenir lui revenait, ainsi qu'à son frère et à sa famille, et ajoutant que les détails de ce qui se passe au sein de la famille ne sont connus que de ses membres.

L'ailier espagnol a insisté sur le fait qu'il n'avait jamais remis en question son désir de poursuivre avec l'Athletic Bilbao, malgré les offres reçues, déclarant : « J'ai dit non au FC Barcelone, à Arsenal, au Paris Saint-Germain et à bien d'autres clubs, parce que je suis ici. »

Nico avait prolongé son contrat avec l'Athletic Bilbao jusqu'au 30 juin 2035, confirmant ainsi son engagement à poursuivre son parcours avec l'équipe.

Le joueur a également évoqué les critiques dont il a fait l'objet sur les réseaux sociaux, affirmant que « les réseaux sociaux ne sont pas la vraie vie », et qu'il se concentre sur les personnes qui l'entourent, cherchant à être un exemple pour les enfants qui le voient comme un modèle à suivre.