Après avoir résilié son contrat au PSG, Lassana Diarra annonce sa retraite

Libéré par le Paris Saint-Germain, Lassana Diarra (33 ans) a annoncé jeudi après-midi que "le moment [était] venu de raccrocher les crampons".

Lassana Diarra met un terme à sa carrière. Après avoir résilié son contrat avec le Paris Saint-Germain, le milieu de terrain de 33 ans a annoncé son choix d'arrêter sa carrière ce jeudi après-midi par le biais d'un message posté sur les réseaux sociaux.

On peut lire ceci :

"Le moment est venu de 'raccrocher les crampons' comme on dit.

Pour le football, j'ai beaucoup donné. Grâce au football, j'ai énormément reçu. Le sport de haut-niveau est une véritable école de courage, de persévérance et de respect. Il ne s'agit pas de faire l'unanimité, mais d'honorer, en professionnel, avec volontarisme et loyauté la confiance que l'on vous accorde. Je ne dis pas que j'ai tout fait parfaitement mais je l'ai fait avec coeur, passion et bienveillance.

Merci à tous ceux et toutes celles qui m'ont encouragé tout au long de ma carrière sportive. Une pensée pour les clubs, entraîneurs, éducteurs et coéquipiers qui ont fait partie de mon quotidien pendant toutes ces années.

Je n'oublie pas ma première sélection avec la France en 2007. Porter le maillot de la sélection nationale est le rêve de tous les footballeurs.

Je tourne donc la page, mais je n'oublie rien. Je vais continuer à oeuvrer avec enthousiasme, détermination et sincérité dans mes nouveaux projets.

Amitiés. LASS"

— Lass Diarra (@Lass_Officiel) 21 février 2019

Tout au long de sa carrière, Lassana Diarra aura porté le maillot de l'équipe de France à 34 reprises. Il termine donc au Paris Saint-Germain après avoir joué notamment pour Le Havre, Chelsea, Arsenal, le Real Madrid et l'Olympique de Marseille.