Le Néerlandais Marino Pusic a égalé les débuts de l'Allemand Matthias Jaissle avec Al-Ahli d'Arabie saoudite, après avoir conduit le champion d'Asie à une victoire 1-0 sur l'Auckland FC néo-zélandais, mercredi soir, lors de la première rencontre de la Coupe intercontinentale des clubs 2026.

Pusic a remporté l'ensemble des quatre matches disputés par l'équipe sous sa direction, égalant ainsi les débuts de Jaissle, qui remontent à la saison 2023-2024.

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Selon le journal saoudien « Arriyadiyah », Jaissle, actuel entraîneur du Newcastle United anglais, a entamé son parcours avec Al-Ahli en s'imposant lors des quatre premiers matches, avant de perdre le cinquième.

Ce parcours, embelli par les titres de la Ligue des champions d'Asie de l'élite et de la Supercoupe d'Arabie saoudite, avait débuté par une victoire 3-1 sur Al-Hazm, suivie d'un succès sur le même score face à Al-Khaleej, puis d'une victoire sur Al-Akhdoud sur un but unique, et sur Al-Tai par deux buts à zéro. Lors du cinquième match de l'Allemand, l'équipe s'est inclinée 5-1 face à Al-Fateh.

Jaissle a démissionné de son poste avant le début de la saison en cours et a signé avec Newcastle United, ce qui a poussé Al-Ahli à recruter Pusic avec un contrat de deux saisons.

Le Néerlandais a conduit l'équipe à une victoire 1-0 sur Al-Diriyah, lors de la journée d'ouverture de la Saudi Pro League, 2-1 sur Al-Anwar en seizièmes de finale de la Coupe du Serviteur des deux Saintes Mosquées, 4-0 sur Abha lors de la deuxième journée du championnat, et enfin 1-0 sur l'Auckland FC lors de la rencontre qualificative pour le match de la Coupe d'Afrique, d'Asie et du Pacifique dans le cadre de la Coupe intercontinentale des clubs.

Al-Ahli affrontera samedi prochain son hôte Al-Kholood, lors de la quatrième journée de la Saudi Pro League.

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