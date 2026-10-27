Après avoir remporté le Ballon d'Or, Harry Kane : merci José Mourinho

Harry Kane, la star du Bayern Munich, a tenu à adresser un message de remerciement particulier à son ancien entraîneur José Mourinho, l'actuel manager du Real Madrid, lors de son discours après avoir remporté le Ballon d'Or 2026, en reconnaissance du rôle joué par le technicien portugais dans sa carrière footballistique.

Kane a passé en revue les noms des entraîneurs qui ont contribué à son évolution durant les différentes étapes de sa carrière, lors de son discours prononcé au London Palladium, après être devenu le premier joueur anglais à remporter le trophée depuis Michael Owen en 2001.

Le capitaine de la sélection anglaise a déclaré : « Je veux adresser mes remerciements à certains entraîneurs qui m'ont aidé tout au long de mon parcours, et si j'en oublie un, je m'en excuse vivement. »

La liste comprenait un certain nombre de noms marquants ayant dirigé Kane, parmi lesquels Harry Redknapp, Mauricio Pochettino et Antonio Conte, aux côtés de José Mourinho, qui a entraîné l'attaquant anglais durant son passage à Tottenham Hotspur.

Kane a ajouté : « Chacun d'entre vous a joué un rôle important dans mon évolution, à différentes étapes de ma vie, et sans chacun d'entre vous, je ne serais pas ici aujourd'hui. »

Et de poursuivre : « J'ai beaucoup appris, et lorsque vous vous entourez des meilleures personnes et des meilleurs entraîneurs, cela fait de vous une meilleure personne et un meilleur joueur. Merci beaucoup. »

L'attaquant anglais avait déjà évoqué sa bonne relation avec le technicien portugais durant leur expérience commune à Tottenham, soulignant qu'il avait livré certaines de ses meilleures rencontres sous sa direction.

Mourinho avait dirigé Kane à Tottenham entre 2019 et 2021, une période qui a vu briller l'attaquant anglais, lequel a su conjuguer buts et passes décisives, avant de poursuivre son aventure professionnelle avec le Bayern Munich.

Le discours de Kane ne s'est pas limité à ses entraîneurs, puisqu'il a insisté sur le fait que son sacre au Ballon d'Or représentait le fruit d'un long parcours non dépourvu de difficultés, affirmant que le succès n'était pas venu facilement et qu'il avait dû surmonter de nombreux obstacles avant d'atteindre le sommet.

Il a conclu son discours en déclarant : « Mon parcours n'a pas été facile ni linéaire, je n'étais pas cet enfant qui est arrivé directement au sommet, j'ai dû traverser des moments difficiles, j'ai vécu beaucoup d'expériences et de transferts en prêt, j'ai dû me battre pour atteindre le meilleur niveau que j'affiche aujourd'hui, et j'espère que mon parcours offrira aussi un peu d'inspiration aux autres. »







