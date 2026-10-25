Dimanche après-midi, United s’est incliné à domicile face à l’AFC Bournemouth en Premier League (0-3). Il s’agit de la cinquième plus lourde défaite à domicile des Red Devils dans toute leur histoire en Premier League.

« C’est une situation difficile. Quelle sera la suite ? Je ne sais pas », a déclaré un Carrick désemparé après le match, selon le Telegraph. « Je ferai toujours ce qui est le mieux pour ce club de football. Cela ne changera pas maintenant. J’aime mon travail. J’aime cette responsabilité. Mais nous devons attendre de voir ce qui va se passer », a ajouté l’entraîneur de United, conscient que ce nouveau revers pourrait entraîner son licenciement.

Après huit journées, United n’occupe que la 16e place et risque de perdre rapidement le contact avec le top 4. Le club a également perdu deux de ses trois premiers matches lors de la phase de ligue de la Ligue des champions.

Bruno Fernandes avait critiqué publiquement la tactique de Carrick

La position de Carrick est donc de plus en plus menacée. Après la défaite 4-1 à Côme en Ligue des champions dans la semaine, le capitaine Bruno Fernandes avait lui aussi exprimé publiquement ses doutes sur la tactique de l’Anglais. La réaction de Carrick : il a laissé Fernandes sur le banc pendant les 90 minutes face à Bournemouth. Cela n’a pas aidé.

Ce sont au contraire les visiteurs, pourtant loin d’être redoutables depuis le début de la saison, qui sont repartis avec trois points à la surprise générale. Rayan a ouvert le score pour l’équipe de l’entraîneur allemand Marco Rose à la 38e minute, avant que Marcus Tavernier ne double la mise peu après (43e). Evanilson a porté le score à 3-0 à la 71e minute, scellant l’issue du match.

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Carrick, qui avait longtemps joué pour United (de 2006 à 2018), avait d’abord succédé à Ruben Amorim à titre intérimaire en janvier, après le licenciement de ce dernier. Les résultats ont ensuite été excellents sous ses ordres pendant le reste de la saison passée. Le technicien de 45 ans a ainsi été confirmé à son poste et récompensé par un contrat de deux ans, jusqu’en 2028.

Manchester United : Julian Nagelsmann succédera-t-il à Michael Carrick ?

Mais il semble désormais de plus en plus probable qu’il doive partir avant la fin de son contrat. Son tour d’honneur à Old Trafford après la défaite contre Bournemouth avait déjà des allures d’adieu, les supporters l’ayant acclamé. Leur mécontentement visait d’autant plus les joueurs, accompagnés de huées nourries lorsqu’ils ont regagné les vestiaires.

Si Carrick devait partir, Julian Nagelsmann figure notamment parmi les candidats à sa succession. Depuis son départ du poste de sélectionneur de l’Allemagne après une Coupe du monde ratée cet été, l’entraîneur de 39 ans est sans poste. Il s’agirait de sa première expérience hors d’Allemagne.