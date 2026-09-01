Le Brésilien Gabriel Jesus, nouvel attaquant du Barça, a affirmé qu'il ne se sentait pas offensé d'être considéré comme une solution de repli face à Julian Álvarez, précisant qu'une autre chose le dérangeait davantage que d'être qualifié de plan B pour l'attaquant de l'Atlético Madrid.

Lors de sa présentation comme nouvelle recrue du Barça, Jesus a déclaré dans des propos rapportés par le journal « Mundo Deportivo » : « Cela ne me dérange pas et je ne me sens pas offensé. Ce qui me dérange, c'est qu'on dise que je suis quelqu'un de mauvais, car personne ne me l'a jamais dit de toute ma vie. »

L'attaquant brésilien a ajouté : « Ce qui me dérange, c'est de ne pas jouer au football. J'ai maintenant l'occasion d'être ici au Barça. J'avais eu la même occasion il y a 10 ans, mais la vie m'a conduit sur un autre chemin », en référence à son transfert vers Manchester City puis Arsenal.

Le Barça avait officiellement annoncé ce mardi la signature de Gabriel Jesus, âgé de 29 ans, pour une durée de trois saisons, le liant au club catalan jusqu'à l'été 2029.

Selon « Mundo Deportivo », le montant du transfert de Jesus d'Arsenal vers le Barça s'est élevé à 10 millions d'euros, le joueur étant arrivé à Barcelone hier et ayant passé la visite médicale avant la conclusion officielle de l'opération.

Jesus constitue la septième recrue du Barça lors de la présente période de transferts estivaux, après Anthony Gordon, Karim Adeyemi, Jesse Baessio, Rodrigo Hernández, João Cancelo et Dominik Livaković.

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La signature de Jesus est intervenue après le refus de l'Atlético Madrid d'entamer des négociations concernant le transfert de l'Argentin Julian Álvarez, ce qui a conduit le Barça à agir rapidement sur le marché des transferts à la recherche d'une solution offensive, avant que le choix ne se porte sur l'attaquant brésilien.

Jesus espère retrouver son meilleur niveau avec le Barça, après avoir souffert de blessures au cours des deux dernières saisons, tandis qu'il a affirmé à son arrivée au club qu'il était dans une condition physique « excellente ».

De son côté, Hansi Flick, l'entraîneur du Barça, s'est félicité de cette signature, soulignant que Jesus était « un attaquant de très haut niveau qui sera important pour l'équipe ».

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