L'Inter Milan, champion d'Italie, s'apprête à recruter l'Espagnol Dani Carvajal, ancien latéral du Real Madrid, après l'échec de ses tentatives pour s'attacher les services de l'Argentin Marco Balestra, qui a rejoint Chelsea pour 55 millions d'euros, dans le cadre d'un transfert qui pourrait offrir aux Nerazzurri un remplaçant idéal pour Denzel Dumfries.

Le journaliste italien Sergio Testa confirme cet intérêt, expliquant : « Après l’échec du recrutement de Balestra pour 55 millions d’euros, Dani Carvajal fait désormais partie des candidats pour le poste de latéral titulaire et pour accompagner les jeunes joueurs », ajoutant que cette option suscite un vif intérêt chez le club italien.

L’opération présente un avantage financier non négligeable : Carvajal sera libre de tout contrat après le 30 juin, ce qui dispenserait l’Inter de tout frais de transfert, ne restant à régler qu’une indemnité de signature. Le club pourrait ainsi réaffecter les 55 millions d’euros initialement prévus pour Balestra afin de satisfaire les exigences salariales du joueur espagnol.

De son côté, le joueur semble séduit par l’idée de rejoindre l’actuel champion d’Italie afin d’éviter d’affronter le Real Madrid. Il est également attiré par un championnat où il pourrait briller et ainsi retrouver la sélection espagnole, tout en restant en Ligue des champions.

Des offres financières très avantageuses émanant d’Arabie saoudite et du Qatar sont sur la table, mais un élément familial pourrait faire la différence : son beau-frère, l’attaquant Joselu, pourrait revenir en Espagne, ce qui ferait de la Serie A une destination idéale pour le défenseur madrilène.

L’Inter est convaincu que l’arrivée de Carvajal lui offrirait un arrière droit capable de s’imposer immédiatement : il pourrait fournir des performances de haut niveau tout en bénéficiant d’un temps de jeu régulier. Son style de jeu, alliant solidité défensive et apport offensif, correspond parfaitement aux exigences du club.