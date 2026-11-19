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Carles Puyol, légende du FC Barcelone et ancien international espagnol, est devenu le nouveau directeur des relations et du football international de l'Inter Club d'Escaldes, pensionnaire de la première division andorrane.

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D'après le quotidien Marca, Carles Puyol réside dans la principauté d'Andorre depuis le début de l'année 2022.

Bien qu'il ait été tout proche d'accepter l'une des offres que lui avait faites Gerard Piqué, son ancien coéquipier au FC Barcelone, pour rejoindre la direction sportive du FC Andorra, dont Piqué est le principal actionnaire et le responsable de l'encadrement technique, il a finalement décliné la proposition.

L'arrivée de Puyol au club d'Escaldes-Engordany, actuel tenant du titre en championnat, a pour objectif d'aider le club à poursuivre sa croissance et son développement, après être devenu le premier club andorran à se qualifier pour la phase de ligue d'une compétition européenne.

Dans un communiqué officiel, Puyol, en sa qualité de nouveau directeur des relations et du football international de l'Inter Club d'Escaldes, engagé en Ligue Europa Conférence, a déclaré : « Je tiens à féliciter le club pour tout ce qu'il a accompli jusqu'à présent. »

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Il a poursuivi : « Gagner est toujours difficile, mais se maintenir au plus haut niveau l'est encore davantage. Le défi sera de continuer à travailler avec la même ambition et la même motivation, afin de poursuivre notre progression et d'atteindre de nouveaux objectifs. »

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Carles Puyol a porté le maillot de l'équipe d'Espagne A de 2000 à 2013, disputant 100 matchs internationaux sous ses couleurs.

Avec la sélection espagnole, Puyol a remporté l'Euro 2008, puis la Coupe du monde 2010.

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Avec le FC Barcelone, dont il a porté le brassard de capitaine, Puyol a remporté 21 titres entre ses débuts en 1999 et sa retraite en 2014, parmi lesquels six titres de champion d'Espagne et trois Ligues des champions, sans oublier l'historique sextuplé de 2009.

À l'Inter Club d'Escaldes, Carles Puyol retrouvera l'entraîneur Felipe Ortiz, avec qui il a évolué dans les équipes de jeunes du FC Barcelone et auquel le lie une solide amitié.