Après avoir recruté un joueur marocain, Al-Qadisiya finalise son deuxième transfert estival en enrôlant un élément d’Al-Hilal

Le club d'Al-Qadisiyah a finalisé son deuxième recrutement estival, après celui du latéral marocain Sofiane El Karouani, en provenance d'Al-Hilal.

En juin dernier, le club saoudien avait officialisé l’arrivée du latéral gauche marocain, libre après l’expiration de son contrat avec le club néerlandais d’Utrecht.

Selon le journaliste saoudien Hamad Al-Suwailhi, le club a également finalisé l’arrivée de l’ailier saoudien Mohammed Al-Qahtani, en provenance d’Al-Hilal.

Dans un tweet publié sur son compte officiel, le journaliste a précisé que le club Al-Hilal avait accepté de céder le reste du contrat du joueur à Al-Qadisiyah, les documents devant être paraphés ce jeudi soir.

Âgé de 23 ans, l’ailier saoudien avait été promu en équipe première dès 2021, sans toutefois s’imposer comme titulaire au cours des cinq dernières saisons.

Il avait été prêté à Al-Taawoun lors de la seconde partie de la saison écoulée, où il a disputé 13 matchs pour un seul but inscrit, avant que Al-Qadisiyah ne finalise son recrutement.



