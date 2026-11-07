Il n'a fallu que Fede Valverde de moins de 30 minutes à Athènes, après être entré en jeu, pour réorganiser l'animation du milieu de terrain et devenir le joueur du Real Madrid ayant créé le plus d'occasions durant la rencontre, avec un total de 3 occasions, tout en contribuant à mettre la pression sur l'adversaire, avant de déclencher une frappe en pleine lucarne d'environ 25 mètres, qui a fini au fond des filets de Brignoli avec une puissance phénoménale.

Selon le journal espagnol « As », ce fut le troisième but de l'équipe madrilène, lui offrant sa septième victoire consécutive et prolongeant l'état de bonheur qui règne dans l'atmosphère de Valdebebas. Ce but a également placé le Real Madrid à une marche de consolider sa position parmi les huit premières équipes du classement, et a ravivé chez la star uruguayenne les souvenirs du bon vieux temps, lorsqu'il brillait au milieu de terrain sous la direction de Carlo Ancelotti et inscrivait de superbes buts, à l'image de celui marqué à Athènes.

Ancelotti fut d'ailleurs l'un des premiers entraîneurs à faire appel à Valverde au poste de latéral, durant les dernières minutes d'un match de Ligue des champions face au Sheriff Tiraspol en 2021.

Mais la réalité s'est rapidement imposée de manière inattendue. En effet, malgré les éloges que José Mourinho a adressés à Valverde lors de la conférence de presse à la Cité du Real Madrid, déclarant : « C'est un professionnel exceptionnel, un ami pour ses coéquipiers, et même s'il ne fait pas entendre sa voix à chaque seconde, il est toujours présent comme un modèle pour tous », le joueur uruguayen reviendra au poste de latéral droit face à Valence, un poste où il a commencé à briller et où il aide son équipe à afficher de meilleurs niveaux de jeu.

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Mourinho, qui possède une grande expérience dans le football mais dispose de capacités bien plus importantes encore en psychologie, a réussi à convaincre Valverde de s'adapter progressivement à ce poste.

Ni Trent Alexander-Arnold ni Dumfries n'ont pour l'heure réussi à convaincre l'entraîneur. Bien que le joueur anglais n'ait pas livré une mauvaise prestation à Santander, et que le latéral néerlandais sorte d'une passe décisive délivrée face à l'AEK, Mourinho a compris que la présence de Valverde à ce poste offre au reste des joueurs de l'équipe une plus grande liberté pour briller, ce qu'il faut exploiter.

Le changement de poste de Valverde est intervenu à un moment idéal sur le plan physique, mais son impact positif ne s'est pas limité à lui seul : il s'est étendu au reste des éléments de l'équipe, qui disposent désormais d'un atout supplémentaire, doté d'une influence claire et logique sur les mouvements de ses coéquipiers comme sur ceux des adversaires.

Les premiers signes de cet impact sont apparus face à Séville, lorsque Valverde a disputé son premier match comme titulaire au poste de latéral droit et a livré une prestation remarquable, après avoir réalisé 6 récupérations de balle et remporté 5 duels, devenant ainsi le joueur le plus performant de l'équipe dans ce domaine, auxquels s'ajoutent 3 interventions pour couper la balle, deux dégagements et un tir arrêté par l'un des défenseurs.

Depuis lors, le niveau de Valverde n'a pas baissé, et ses déclarations passées à Almaty paraissent désormais bien lointaines, lorsqu'il avait démenti tout différend avec son entraîneur de l'époque, Xabi Alonso, en raison de son utilisation au poste de latéral, affirmant : « Je ne suis pas né pour jouer au poste de latéral. »

Mourinho a su reconnaître son erreur et la corriger, après avoir affirmé auparavant que Valverde ne jouerait pas à ce poste sous sa direction, car il a découvert entre ses mains une arme redoutable et a décidé de continuer à y faire appel, tout en tirant profit de ses capacités psychologiques dans la gestion du joueur, ainsi que du pas important franchi par la star uruguayenne pour renforcer l'unité du groupe et rassembler ses rangs autour d'une seule et même idée.

Le message que Valverde adresse à ce sujet peut se résumer ainsi : « Lorsque nous travaillons tous ensemble et que nous allons dans la même direction, nous devenons plus forts. Et en tant que capitaine de l'équipe, j'ai franchi le pas que tout le monde attendait de moi, et je montre l'exemple à mes coéquipiers. »

De son côté, Mourinho a fait du joueur un modèle d'engagement, dans un message qui confirme que les choses se poursuivent et ne s'arrêteront pas, et le commencement aura lieu ce soir face à Valence, où Valverde retrouvera le poste de latéral sur la pelouse de Mestalla.