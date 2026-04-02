Le calvaire de l'Italie ne semble pas encore terminé. Alors que le pays rate la Coupe du monde pour la troisième fois consécutive, l'UEFA annonce une mauvaise nouvelle pour ce pays du sud de l'Europe : l'Italie risque de perdre son statut de pays hôte de l'Euro 2032.

Mardi dernier, l'Italie s'est inclinée face à la Bosnie-Herzégovine en finale des barrages de qualification pour la Coupe du monde (1-1, 4-2 aux tirs au but), ce qui fait que le pays rate trois Coupes du monde d'affilée

Après la déception de Zenica, les Azzurri semblent avoir touché un nouveau fond et le président de l'UEFA, Aleksander Ceferin, menace, dans une interview accordée à La Gazzetta dello Sport, de retirer à l'Italie l'organisation de l'Euro 2032.

L'Italie et la Turquie sont les pays hôtes du tournoi, mais pour que cela se concrétise, il faut, selon Ceferin, améliorer les infrastructures des stades.

« Les stades doivent être modernisés. Sinon, l'Euro 2032 ne pourra pas être organisé en Italie », a déclaré le président de l'UEFA.

Ceferin ne rejette pas la faute sur la Fédération italienne de football (FIGC), mais pointe du doigt une autre instance dirigeante. « Peut-être que les responsables politiques italiens devraient se demander pourquoi l’Italie possède l’une des pires infrastructures de football d’Europe. »

« Le plus gros problème du football italien, c’est la relation entre les instances dirigeantes du football et la politique. Si tout le monde respectait les règles, l’Italie pourrait bien redevenir championne d’Europe. »