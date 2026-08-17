Le Real Madrid a tranché sur ses mouvements lors des derniers jours du mercato estival, après que la direction du club a décidé de ne pas conclure de nouveaux transferts au milieu de terrain ni en défense, malgré son échec à boucler le dossier de l'Espagnol Rodri, désormais aux portes d'un transfert chez le rival barcelonais, dans une démarche susceptible de susciter la polémique parmi les supporters du club madrilène avant le début de la nouvelle saison.

Selon la radio « Cadena SER », le Real Madrid n'entend pas recruter de nouveau milieu de terrain pour compenser Rodri, tandis que le journal « The Athletic » a indiqué que le club a également renoncé à l'idée de s'attacher les services d'un défenseur central de haut niveau, alors que cette option était fortement envisagée ces derniers temps.

Cette décision intervient malgré certaines réserves émises par les supporters du Real Madrid quant à la suffisance des options disponibles au milieu de terrain et en défense, en particulier alors que l'équipe se prépare à disputer une nouvelle saison sous la direction du Portugais José Mourinho, qui a reçu un soutien clair de la direction du club durant l'actuelle période des transferts.

Le Real Madrid s'était activé avec force pour renforcer son effectif et avait recruté plusieurs nouveaux joueurs, parmi lesquels Diomandé, Konaté et Cucurella, tandis que Bernardo Silva a attiré l'attention durant la période de préparation, en affichant un niveau qui a poussé le staff technique à se montrer optimiste quant à sa capacité à jouer un rôle influent la saison prochaine.

Malgré les signaux positifs qu'ont apportés les matchs amicaux, les postes du milieu et de la défense demeurent une source d'inquiétude pour une partie des supporters du club, qui attendaient un renfort de l'équipe avec de nouveaux éléments, notamment après l'échec de la tentative de recruter Rodri, dont les derniers développements indiquent qu'il se rapproche de porter le maillot du Barça.

Ainsi, le Real Madrid semble avoir refermé la porte aux options avancées pour compenser Rodri, en premier lieu Martín Zubimendi et Kees Smit, ces deux dossiers ne figurant pas parmi les plans actuels du club. Il n'y aura donc pas de nouveau joueur au milieu de terrain durant les derniers jours du mercato, sauf rebondissement inattendu.

La situation n'est guère différente en défense, puisque les données indiquent que la direction du club a abandonné l'idée de recruter un nouveau défenseur central, Mourinho disposant de 5 joueurs à ce poste, avec en outre la possibilité de faire appel à Tchouaméni en cas de nécessité.