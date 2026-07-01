Le gardien belge Thibaut Courtois a entamé son ascension vers le trône historique de son homologue allemand Manuel Neuer en Coupe du monde, après l'élimination des « Maschinen » de la Coupe du monde 2026.

Titulaire ce mercredi au Lumen Field de Seattle (États-Unis) pour affronter le Sénégal en seizièmes de finale de la Coupe du monde 2026, le gardien belge a franchi un cap symbolique.

Selon les données d’Opta, il s’agit de son 19e match avec les Diables Rouges en phase finale, un total qui le propulse à la troisième place du classement des gardiens les plus capés de l’histoire de la Coupe du monde.

Il rejoint ainsi l’Uruguayen Fernando Muslera, également crédité de 19 rencontres, et pointe à une seule unité du Français Hugo Lloris.

Il pourrait même grimper à la deuxième place si la Belgique se qualifie pour les huitièmes de finale, mais la marche vers le sommet, occupé par Manuel Neuer, s’annonce encore plus raide.

Neuer, avec 23 matchs au compteur, demeure le gardien le plus capé de l’histoire de la compétition, ce qui obligerait les Diables Rouges à atteindre la finale pour que Courtois puisse égaler son record.

Le meilleur parcours des Diables Rouges remonte à 2018, lorsqu’ils avaient atteint le dernier carré avant de perdre 0-1 contre la France, puis obtenu la troisième place en battant l’Angleterre 2-0.

Rappelons que Neuer ne disputera plus de matchs en Coupe du monde, l’Allemagne ayant été éliminée dès les seizièmes de finale de l’édition 2026 par le Paraguay aux tirs au but.