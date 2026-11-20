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Le Real Madrid a bouclé le dossier de la prolongation de l'Uruguayen Fede Valverde, capitaine des Merengues, après être parvenu à un accord définitif pour prolonger son engagement avec le club jusqu'au 30 juin 2031.

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Cette décision traduit la volonté de la direction de conserver l'un des éléments les plus importants du projet de José Mourinho et confirme la place du milieu uruguayen dans les plans de l'équipe, lui qui a su asseoir son rôle de leader et son importance sur le plan technique, que ce soit au milieu de terrain ou lors de ses dernières apparitions au poste de latéral droit.

Le journaliste italien Fabrizio Romano a confirmé, via son compte officiel sur la plateforme « X », que le Real Madrid était parvenu à un accord avec Valverde pour prolonger son contrat jusqu'à l'été 2031, précisant que l'accord était désormais définitif. Le journaliste José Félix Díaz en avait auparavant dévoilé les détails dans le quotidien espagnol « AS ».

Cette annonce intervient alors que la direction du club s'emploie à sécuriser l'avenir de plusieurs piliers de l'effectif avec des contrats de longue durée, afin de garantir la stabilité du projet sportif dans les années à venir.

La prolongation de Valverde s'inscrit également dans une série de mesures prises récemment par la direction du Real Madrid pour conserver ses éléments clés, après les prolongations du Turc Arda Güler, du Français Aurélien Tchouaméni et du Belge Thibaut Courtois. Une politique qui vise à préserver l'ossature de l'équipe et à ne pas laisser partir les joueurs qui comptent beaucoup aux yeux du staff technique, d'autant que la direction souhaite bâtir un groupe capable de rivaliser durablement sur les scènes nationale et continentale.

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Des médias espagnols avaient évoqué hier la prolongation de Valverde, le jour même où celle de Tchouaméni a été annoncée, avant que la confirmation de Romano ne mette fin aux spéculations sur l'avenir du capitaine du Real Madrid. Ce dernier jouit d'une grande estime de la part de Florentino Pérez, de la direction du club et de Mourinho, puisqu'il est devenu l'un des éléments incontournables du onze de départ grâce à ses qualités physiques et techniques et à la polyvalence qu'il offre sur le terrain.

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Le maintien de Valverde revêt une importance supplémentaire au vu de l'évolution de son statut dans le vestiaire madrilène. Sa relation avec l'équipe avait suscité une certaine polémique la saison dernière, en raison des différends évoqués entre lui, l'ancien entraîneur Xabi Alonso et le Français Tchouaméni. De quoi pousser certains supporters à douter de son maintien au club, par crainte que ce climat n'affecte la stabilité du groupe, avant que la situation n'évolue progressivement après le départ d'Alonso et l'arrivée de Mourinho aux commandes.

Avec le départ de Dani Carvajal et la récupération du brassard par Valverde, le joueur a pris davantage conscience de la responsabilité qui pèse sur ses épaules : de l'un des éléments les plus en vue de l'équipe sur le terrain, il est devenu un capitaine tenu de montrer l'exemple à ses coéquipiers, ce qui s'est ressenti dans son comportement et son implication, selon le rapport.

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Valverde est désormais prêt à donner le maximum pour le bien du groupe, conscient que porter le brassard de capitaine dans un club de la stature du Real Madrid lui impose des responsabilités qui dépassent le rendement technique et la participation aux matchs.

Sur le plan technique, le poste de latéral droit est devenu l'un des principaux rôles dans lesquels Mourinho s'appuie sur Valverde, le joueur ayant réussi à s'adapter aux exigences de ce poste après en avoir discuté avec l'entraîneur portugais, tout en restant capable de revenir au milieu de terrain si nécessaire.

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Selon les prévisions, il devrait continuer à occuper le poste de latéral lors des rencontres importantes, avec une possible gestion de son temps de jeu pour éviter la fatigue, dans un contexte de concurrence avec Trent Alexander-Arnold et Denzel Dumfries. Sa prolongation jusqu'en 2031 confirme que le Real Madrid ne le considère pas seulement comme un joueur de premier plan, mais comme l'un des piliers autour desquels il entend bâtir son avenir.