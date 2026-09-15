Le Marocain Abdessamad Ezzalzouli, joueur du Real Betis et de la sélection du Maroc, a été la cible d'une vague d'insultes et de menaces sur les réseaux sociaux, après avoir porté un maillot arborant le slogan « Nous sommes tous des Caballas » (terme désignant les habitants de Ceuta), afin de soutenir les résidents de la ville.

Selon le quotidien espagnol « Marca », Ezzalzouli a porté le maillot au slogan « Nous sommes tous des Caballas », une initiative de solidarité et de soutien envers les habitants de Ceuta lancée récemment par différents groupes, à laquelle plusieurs équipes de football se sont jointes.

L'ailier né à Beni Mellal au Maroc, et qui a grandi à Elche dans la province d'Alicante, a porté ce maillot aux côtés des autres joueurs du Real Betis et de Villarreal, durant les minutes qui ont précédé la victoire du club andalou sur le score de 2-1.

Insultes et menaces

Abdessamad Ezzalzouli a été la cible d'insultes et de menaces sur ses comptes de réseaux sociaux, après son apparition avec le maillot arborant le slogan « Nous sommes tous des Caballas ».

L'un des messages disait : « Trahir sa patrie n'est pas une prise de position passagère, mais une honte qui reste gravée dans la mémoire de l'histoire. La patrie ne se vend pas, et celui qui la vend perd le respect avant de perdre sa patrie. »

Un autre a déclaré : « Que cela te plaise ou non, Ceuta et Melilla sont marocaines, et elles le resteront toujours. »





Un autre message contenait ces mots : « Aujourd'hui tu vivras avec nous dans la terreur, et demain tu passeras la pire heure de ta vie. »

Un autre commentaire disait : « Ceuta est marocaine. »

L'un des commentateurs a affirmé : « La dernière fois que nous le verrons avec la sélection sera une leçon, et que Dieu le change et lui accorde un peu de soutien dans son pays. »

Un autre commentaire ajoutait : « Ceuta et Melilla sont marocaines. L'histoire ne s'efface pas avec un maillot. »

Quelqu'un a écrit : « Ne sois pas un lâche, sois un homme. »

Un autre message disait : « Le vrai Marocain n'abandonne pas sa patrie lorsqu'elle a le plus besoin de lui. Certaines prises de position ne s'oublient pas, et certaines trahisons ne peuvent être excusées par respect pour ce qui a été bâti au fil des années. »



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