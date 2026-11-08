Après avoir perdu sa place de titulaire : Mourinho passe à l'action pour sauver Vinicius

Vinicius Junior était absent lors du dernier déplacement du Real Madrid en Liga sur la pelouse de Mestalla, un scénario qui s'est déjà répété lors du Clasico.

La star brésilienne n'était pas non plus présente lors de la visite de l'équipe à Valence la saison dernière, sur le terrain qui l'avait vu être expulsé à deux reprises.

Cette fois, l'absence de Vinicius s'explique par le carton rouge reçu face à Villarreal, qui l'a privé de participer aux compétitions du championnat durant le dernier mois de la saison.

Ces développements ont suscité une certaine confusion concernant la situation du joueur brésilien et sa place au sein de l'équipe madrilène, d'autant plus qu'il a été titularisé lors de deux matches de la Ligue des champions.

Le journal espagnol « As » a révélé l'existence d'une approche particulière dans la gestion de Vinicius par le Real Madrid et son entraîneur José Mourinho, affirmant que le joueur est pleinement conscient d'avoir perdu sa place dans le onze de départ et qu'il n'est plus un élément indispensable, mais qu'il a ressenti ces derniers jours un respect et un soutien total de la part de l'entraîneur et du club.

L'entraîneur et les dirigeants du Real Madrid se tiennent aux côtés de l'attaquant brésilien, tandis que la seule préoccupation de Mourinho est actuellement de permettre au joueur de retrouver sa capacité à faire la différence et à décider des matches, l'image qu'il a renvoyée depuis son arrivée en provenance de Flamengo.

Un climat de compréhension et de communication totale règne entre Vinicius et Mourinho, sans la moindre place pour l'absence de dialogue qu'avait vécue le joueur la saison dernière avec Xabi Alonso.

Vinicius et le staff technique du Real Madrid s'accordent sur la nécessité de retrouver la meilleure version du joueur, considéré comme l'un des atouts les plus importants du club madrilène.

L'entraîneur traite Vinicius avec franchise lors des entretiens privés, ainsi que dans ses déclarations publiques à travers lesquelles il a tenté de lui donner confiance, tout en reconnaissant en même temps que le retour à la normale nécessite encore beaucoup de travail.

Mourinho aborde le dossier Vinicius en le considérant comme l'un des hommes du club, ce qui correspond à sa personnalité d'entraîneur, de porte-parole du Real Madrid et de défenseur de ses intérêts et de son patrimoine sportif.

C'est pourquoi l'entraîneur portugais cherche, avant quiconque, à trouver la bonne manière de retrouver le véritable Vinicius et de le motiver à offrir son meilleur niveau.

L'attaquant brésilien travaille dans ce sens, conscient que sa mission première à l'heure actuelle consiste à retrouver la place et le niveau technique qui avaient fait de lui un joueur dont la position dans le onze de départ était intouchable au cours des dernières années, un objectif qu'il s'emploie à atteindre en coordination avec l'entraîneur et les dirigeants du club.

La prolongation du contrat de Vinicius l'été dernier jusqu'au 30 juin 2032 constitue un facteur qui offre aux deux parties une certaine stabilité dans la phase actuelle, ainsi que lors des prochaines périodes de transferts, avant toute éventuelle décision.

Le joueur a disputé jusqu'à présent 12 matches, au cours desquels il a inscrit un seul but, en plus de délivrer 3 passes décisives, des chiffres bien inférieurs au rendement habituel d'un joueur doté de ses capacités et de ses qualités exceptionnelles.

Vinicius poursuit son travail afin de retrouver le niveau qu'il avait l'habitude d'afficher, conscient que le contrat que le Real Madrid lui a proposé l'été dernier lui offre une protection dans différentes circonstances.

Le joueur brésilien a été clair tout au long des négociations quant à sa volonté de poursuivre sa carrière avec le club madrilène, mais il est également conscient de l'ampleur des exigences et des attentes des supporters du Real Madrid.

En réalité, les dirigeants du club avaient dans un premier temps envisagé d'entamer la saison sans annoncer la prolongation du contrat, en reportant la conclusion de l'accord, mais ils ont estimé après la Coupe du monde que l'annonce de l'accord et sa finalisation servaient les intérêts de toutes les parties.

Les supporters du Real Madrid comprennent, contrairement à ce qui s'était passé la saison dernière, que le visage de l'équipe et ses performances lors de chaque match dépendront de l'entente entre l'entraîneur et le joueur, même si cela conduit à voir Vinicius sur le banc des remplaçants.