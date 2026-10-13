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RodriGetty Images
Abobakr El Mokadem
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Après avoir perdu le dossier Rodri, le Real Madrid passe à l'action pour prendre sa revanche sur le Barça sur le marché des transferts

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Un nouveau duel entre les deux géants

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Le Real Madrid semble vouloir prendre sa revanche sur le Barça lors du prochain mercato estival, après que le club catalan lui a ravi l'Espagnol Rodri il y a quelques mois.

Le Real Madrid était entré en négociations sérieuses avec Rodri pour le faire venir de Manchester City et, alors que le joueur était tout proche de rejoindre la Maison Blanche, le Barça est intervenu et a finalement remporté le dossier.

L'opération était importante pour le Barça, qui s'est offert un champion du monde 2026 tout en portant un coup dur à son rival, lequel avait le plus grand besoin de ce type de renforts au milieu de terrain.

 Et aujourd'hui, nous pourrions bientôt assister à un dossier similaire à celui de Rodri, les deux grands clubs se disputant un nouveau joueur de premier plan.

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De fait, le Barça affiche une grande envie de recruter Pedro Porro (27 ans), le champion du monde 2026 souhaitant quitter Tottenham lors du prochain mercato estival. Le latéral droit espagnol est lié au club londonien par un contrat courant jusqu'en juin 2031, et selon les informations, il envisage de quitter l'Angleterre pour revenir en Liga.

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 D'après le journal Sport, le Barça suit sa situation de près et voit en lui un apport précieux pour renforcer son effectif, en particulier sur le côté droit, grâce à ses qualités offensives, sa vitesse et son expérience internationale.

 Un dossier d'autant plus important que l'avenir de Jules Koundé, devenu remplaçant, reste incertain.

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De son côté, la radio Cadena SER a indiqué que le Real Madrid souhaitait également s'attacher les services du latéral droit international espagnol. La radio, qui a souligné que le Barça apprécie son entente avec Lamine Yamal, a précisé que les Merengues voulaient renforcer leur effectif en recrutant Porro et, dans le même temps, prendre leur revanche sur ce qui s'est passé dans le dossier Rodri.

Pour l'heure, le joueur semble privilégier le club catalan, mais la situation pourrait évoluer.

Journaliste égyptien depuis 2006, j’ai commencé par couvrir le football local avant de m’orienter vers le football international, notamment les cinq grands championnats européens.

Depuis 2017 et mon arrivée à Kooora, j’ai combiné reportage et analyse approfondie.

J’y ai occupé plusieurs rôles : rédacteur, analyste, traducteur, commentateur et créateur de contenu vidéo.

Ma passion pour le football remonte à 1990, avec la qualification de l’Égypte au Mondial. Je me souviens du match contre les Pays-Bas et du but de Magdy Abdelghani.

Je suis attaché au Real Madrid depuis les années 2000, avec Zidane puis Cristiano Ronaldo.

Le moment clé reste son transfert en 2009.

Aujourd’hui, je travaille comme éditeur desk et spécialiste SEO.

Mon équipe type : Buffon ; Cafu, Beckenbauer, Maldini, Roberto Carlos ; Zidane, Iniesta, Maradona, Pelé ; Ronaldo, Messi, Cristiano.

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