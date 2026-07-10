Après avoir peiné face à l’Égypte, voici la composition probable de l’Argentine pour affronter la Suisse

L’équipe d’Argentine aborde un nouveau défi : elle défiera la Suisse dimanche matin (heure de Greenwich) en quart de finale de la Coupe du monde 2026.

Alors que tous les regards seront tournés vers Kansas, aux États-Unis, le sélectionneur Lionel Scaloni peaufine son onze, deux incertitudes majeures subsistant.

Selon la chaîne argentine « TyC Sports », le staff technique souhaite conserver le schéma tactique utilisé lors de l’entrée en matière contre l’Égypte (3-2) en huitièmes de finale.

Malgré avoir été menés au score durant la majeure partie de la rencontre, les évaluations internes ont été jugées positives. le staff estimant que l’équipe a dominé la rencontre et s’est créée des occasions nettes, tout en pointant un manque d’efficacité devant le but et quelques défaillances défensives.

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Au vu de ce constat, l’Albiceleste devrait aligner un onze proche de celui aligné contre la Suisse, avec un ou deux ajustements possibles.

Comme à son habitude, Scaloni attendra le jour du match pour trancher, sans livrer le moindre indice sur ses choix.

Les incertitudes majeures concernent l’arrière droit et l’avant-centre : Gonzalo Montiel et Nahuel Molina postulent sur le flanc droit, tandis que Julián Álvarez et Lautaro Martínez se livrent un duel pour mener l’attaque.

Cette concurrence interne laisse présager quelques ajustements dans le onze de départ, car chaque détail pourrait faire la différence.

Selon TyC Sports, l’équipe d’Argentine devrait aborder la rencontre avec la composition suivante :

Gardien : Emiliano Martínez.

Défense : Nahuel Molina ou Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico.

Milieu : Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister.

Attaque : Lionel Messi, Julián Álvarez ou Lautaro Martínez.