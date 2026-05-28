Après avoir obtenu la signature de Lucas Jetten, le SC Cambuur envisage déjà de recruter un second joueur de l’Ajax

Selon Lucas Weening, spécialiste de l’Ajax, le club ajacide pourrait perdre Skye Vink au profit du SC Cambuur. Le club frison souhaite présenter l’attaquant du Jong Ajax dès que possible.

Le fils de Marciano Vink, ancien international néerlandais, s’apprête donc à quitter Amsterdam. Il suit les traces de son coéquipier Lucas Jetten, parti plus tôt cette semaine pour la capitale frisonne.

Les Amstellodamois ont toutefois négocié une clause de rachat, leur permettant de récupérer le joueur à tout moment.

Âgé de 19 ans, Vink a disputé trente matchs avec le Jong Ajax cette saison en Keuken Kampioen Divisie, inscrivant six buts et délivrant trois passes décisives.

Le montant exact de la transaction n’a pas été dévoilé ; Transfermarkt estime sa valeur à 350 000 euros.