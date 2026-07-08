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Brazil v Norway: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Abobakr El Mokadem

Traduit par

Après avoir mis fin à sa carrière internationale, Neymar réfléchirait à une décision susceptible de surprendre ses supporters

Brésil vs Norvège
Brésil
Norvège
Coupe du monde
Neymar
Brésil
Norvège
É.-U.

Il a mis un terme à sa carrière internationale après l’élimination de son équipe de la Coupe du monde.

Selon un article de presse paru ce mercredi, le Brésilien Neymar réfléchit à une décision majeure concernant son avenir après l’élimination de la Seleção en huitièmes de finale de la Coupe du monde.

Éliminé en huitièmes de finale de la Coupe du monde par la Norvège, le joueur de 33 ans a donc tourné la page de sa carrière internationale après 130 sélections et 80 buts sous le maillot de la Seleção.

Cette sortie prématurée représente un tournant dans la carrière de l’attaquant, international depuis 2010, qui pourrait donc mettre un point final à sa carrière de footballeur.

Selon le site « UOL », l’attaquant de Santos réfléchit à l’avenir de sa carrière et envisage de raccrocher les crampons soit immédiatement, soit à l’issue de son contrat avec Santos en décembre prochain.

Ses proches ont confirmé cette possibilité à la presse brésilienne, expliquant qu’il se sent épuisé et agacé par le traitement médiatique, ainsi que peu reconnu pour ses efforts après avoir porté le maillot auriverde pendant seize ans.

Coupe du monde
Norvège crest
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Il devrait se prononcer dans les prochains jours, la date de son retour à l’entraînement avec Santos n’étant pas encore fixée.

 Une troisième option, moins probable, consisterait à rejoindre un club où la pression est moindre.

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