Après avoir mené les Lions du Mésopotamie à la Coupe du monde… Arnold : « Je présente mes excuses à tous les Irakiens »

Le hall des arrivées de l'aéroport international de Sydney s'est transformé en une véritable « place des célébrations irakiennes », où la communauté irakienne d'Australie a réservé un accueil triomphal à l'entraîneur Graham Arnold (62 ans), au son des tambours, des chants arabes et des drapeaux flottant au vent, en son honneur après ce succès historique qui a mis fin à quarante ans de disette et permis aux « Lions du Mésopotamie » de se qualifier pour la Coupe du monde 2026.

Fier de ses joueurs et des excuses de « Joey »

Lors de son interview à la radio australienne « SBS », Arnold n'a pas caché son étonnement face à l'ampleur de l'accueil qui lui a été réservé dans son pays natal, qualifiant la scène d'« incroyable ».

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L'entraîneur australien a exprimé sa profonde fierté envers les combattants qu'il a encadrés, présentant des excuses émouvantes aux supporters de Bagdad et de tout l'Irak pour ne pas avoir pu être parmi eux au cœur des grandes célébrations, en raison de la fermeture de l'espace aérien qui l'a empêché de rentrer immédiatement.

Les défis des « barrages »

Le chemin de l'Irak vers la Coupe du monde n'a pas été semé de roses, mais a plutôt été une « épopée » semée d'embûches géopolitiques et logistiques ; les crises régionales et les fermetures de l'espace aérien ont dispersé l'équipe avant le match décisif du barrage mondial.

Alors qu'Arnold était bloqué aux Émirats et que les joueurs rencontraient des difficultés pour se déplacer, les Irakiens ont prouvé leur ténacité.

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Malgré le manque de temps et le spectre des blessures qui hantait l'équipe, le buteur Ayman Hussein a réussi à faire pencher la balance en faveur de l’Irak sur un score de 2-1, déclenchant une explosion de joie qui a commencé sur le terrain, où Arnold a été porté en triomphe sur les épaules de ses joueurs, drapeau irakien à la main, pour rejoindre les rues d’Irak où 46 millions de citoyens ont retrouvé l’espoir footballistique.

Le choc des titans

Après cet exploit qui a redonné ses lettres de noblesse au football irakien, les « Lions du Mésopotamie » se préparent à disputer la Coupe du monde au sein d’un groupe de feu comprenant la France, le Sénégal et la Norvège.

Les aspirations des Irakiens ne se limitent plus à une simple participation, mais visent à poursuivre cette épopée légendaire qui a commencé au cœur de la souffrance et s’est achevée sur la plus grande scène du football mondial.

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