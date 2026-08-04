Après avoir mené l'Irak au Mondial : la nouvelle destination d'Ayman Hussein surprend tout le monde

Le club ouzbek du Pakhtakor a officialisé la signature de l'attaquant international irakien Aymen Hussein, une démarche visant à renforcer la puissance offensive de l'équipe avant la phase décisive de la saison, avec de grandes ambitions dans la course au titre du championnat.

L'attaquant irakien, âgé de 30 ans, a signé un contrat courant jusqu'à la fin de la saison 2026, dans le cadre d'une opération à court terme qui traduit la volonté du club de profiter immédiatement de son expérience et de son sens du but durant la course au titre.

Le service de communication du Pakhtakor a confirmé que le contrat d'Aymen Hussein court jusqu'à la fin de la saison 2026, l'avenir du joueur avec l'équipe devant être tranché par la suite, en fonction de ses prestations sur le rectangle vert et de son degré d'adaptation au dispositif technique.

Cette signature ne constitue pas un investissement à long terme, mais représente un pari direct sur un attaquant doté d'une grande expérience, capable de faire la différence dans les matchs décisifs.

La mission principale de Hussein consiste à accroître l'efficacité offensive, à relever le niveau de la concurrence au poste d'avant-centre et à marquer des buts durant la dernière phase de la saison.

Selon le classement du championnat publié sur le site officiel du club, le Pakhtakor est un solide candidat au titre, ce qui fait de la signature d'un attaquant prêt physiquement et techniquement une démarche destinée à obtenir des résultats rapides.

Un beau palmarès international avec la sélection irakienne

Aymen Hussein est l'un des joueurs les plus en vue de la sélection irakienne et l'un de ses cadres. Né le 22 mars 1996, il est considéré comme l'un des éléments essentiels de la formation des « Lions de Mésopotamie ».

Avant le barrage qualificatif pour la Coupe du monde 2026, l'attaquant irakien avait inscrit 32 buts sous le maillot de sa sélection, selon les statistiques de la Fédération internationale de football (FIFA).

Hussein a ajouté un but lors du match décisif face à la Bolivie dans le cadre du barrage, avant de faire également trembler les filets lors de la rencontre entre l'Irak et la Norvège à la Coupe du monde 2026, portant son total international à 34 buts.

Son but face à la Bolivie a été l'un des moments les plus marquants de l'histoire du football irakien, après avoir contribué à mener la sélection vers un retour en Coupe du monde après une absence de quarante ans.

L'agence Reuters a par ailleurs décrit Aymen Hussein comme l'attaquant chevronné qui mène la ligne d'attaque de la sélection irakienne au Mondial 2026.

120 buts avec les clubs

Aymen Hussein affiche un bilan de buteur remarquable au niveau des clubs, le Pakhtakor ayant confirmé que le joueur a inscrit 120 buts en championnat au cours de sa carrière professionnelle.

Durant sa carrière, il a défendu les couleurs de nombreux clubs, parmi lesquels Dohuk, Al-Naft, Al-Shorta, Al-Quwa Al-Jawiya et Al-Karkh en Irak, ainsi que le CS Sfaxien en Tunisie, Umm Salal, Al-Markhiya, Al-Khor et Al-Wakrah au Qatar, Al-Jazira aux Émirats arabes unis et le Raja Club Athletic au Maroc.

Ce long parcours reflète la grande expérience acquise par le joueur dans différentes compétitions, sous des écoles d'entraînement variées et dans des environnements très compétitifs.

Qu'apportera Aymen Hussein au Pakhtakor ?

Aymen Hussein possède les caractéristiques de l'avant-centre classique, se distinguant par sa puissance physique et sa maîtrise du jeu dans la surface de réparation, en plus de sa capacité à exploiter les centres et les ballons aériens.

Il devrait par ailleurs offrir au Pakhtakor un point d'appui offensif important, aussi bien dans la construction que dans la conclusion des attaques, tout en constituant une source de danger sur les balles arrêtées, grâce à sa taille et à sa maîtrise du jeu aérien.

Ces qualités font de lui une option adaptée au style de jeu de l'équipe, en particulier dans les matchs qui exigent des solutions offensives directes.

La présence d'Irakiens facilite l'adaptation

Aymen Hussein ne débutera pas sa nouvelle aventure dans un environnement totalement étranger, le Pakhtakor comptant également le duo irakien Bashar Resan et Zaid Tahseen, tous deux figurant dans l'effectif officiel de l'équipe.

Leur présence devrait aider le nouvel attaquant à s'intégrer rapidement, aussi bien dans le vestiaire que sur le terrain, en : « facilitant la communication avec ses coéquipiers, en lui permettant de découvrir rapidement l'ambiance du club, de s'adapter au style de jeu et aux plans techniques, et de s'habituer à la vie quotidienne dans la capitale ouzbèke, Tachkent ».

De plus, l'expérience passée qu'il partage avec Bashar Resan en sélection irakienne pourrait accélérer le niveau d'entente entre eux au sein de la ligne offensive.

Pourquoi le Pakhtakor a-t-il recruté Hussein maintenant ?

Durant le mercato de mi-saison, les clubs se tournent généralement vers des joueurs capables d'apporter un plus immédiat, plutôt que d'investir dans des talents nécessitant un long temps de développement.

Il semble que la direction du Pakhtakor ait vu en Aymen Hussein l'option idéale, compte tenu de son expérience internationale, de son bilan de buteur et de son statut avec la sélection irakienne, autant de facteurs qui réduisent le besoin d'une longue période d'adaptation au monde professionnel.

Le contrat courant jusqu'à la fin de la saison représente une opportunité mutuelle pour les deux parties. Le Pakhtakor pourra évaluer l'impact du joueur sur les résultats, tandis qu'Aymen Hussein aura l'occasion de prouver ses capacités dans une nouvelle expérience professionnelle, qui pourrait ouvrir la voie à une prolongation de contrat s'il parvient à apporter le plus attendu.

Les regards tournés vers les buts d'Aymen Hussein

Les supporters du Pakhtakor attendent beaucoup de l'attaquant irakien, notamment au vu de son bilan de buteur remarquable et de sa longue expérience avec la sélection irakienne et les clubs qu'il a représentés. Mais la réussite d'un transfert ne se mesure pas à ce que le joueur a accompli par le passé, mais à ce qu'il proposera sous le maillot de son nouveau club.

C'est pourquoi Aymen Hussein sera appelé à s'intégrer rapidement au dispositif offensif, à exploiter les occasions qui se présenteront à lui et à contribuer par des buts décisifs dans la course au titre du championnat.

À travers cette opération, le Pakhtakor envoie un message clair : il mise sur un attaquant doté d'une grande expérience, capable de faire la différence lorsque les points valent le plus cher.